Cables, auriculares o bolsas reutilizables... ¡esto también se limpia!: trucos sencillos para limpiar lo que siempre olvidamos

Por mucho que limpiemos, hay objetos y utensilios que empleamos diariamente que suelen quedarse olvidados y que nunca se limpian. Por eso, Begoña Gómez, conocida como Ordenatriz, nos cuenta cómo limpiar aquello en lo que nunca reparamos.

Entre los objetos más olvidados destacan los platos, especialmente por las marcas oscuras que aparecen en la base con el paso del tiempo. Para eliminarlas, recomienda utilizar piedra blanca junto a una esponja, una combinación que ayuda a recuperar su apariencia original sin demasiado esfuerzo.

Otro de los elementos que acumulan suciedad con frecuencia son las bolsas reutilizables de la compra. Según explica Ordenatriz, el oxígeno activo puede convertirse en el mejor aliado para desinfectarlas y eliminar manchas. También recuerda la importancia de limpiar auriculares inalámbricos, como los tipo AirPods, utilizando bastoncillos y alcohol para retirar restos de suciedad y bacterias.

La lista se completa con otros accesorios cotidianos como los cables de cargadores, que pueden quedar como nuevos gracias a un borrador mágico, y los cepillos de dientes eléctricos, cuya limpieza recomienda hacer igualmente con bastoncillos y alcohol. ¡No te pierdas todos sus trucos en el vídeo de arriba!