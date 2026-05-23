Nando Escribano se estrena en Tu cara me suena derrochando energía como Olly Murs

El periodista y actual colaborador de Espejo Público ha sido el invitado de la sexta gala de Tu cara me suena y ha querido sorprendernos con un artista británico que se dio a conocer en 2009 en un conocido talent show: Olly Murs.

Con el tema ‘Troblemaker’, Nando Escribano lo ha dado todo sobre el escenario de Tu cara me suena y ha hecho bailar al público al ritmo de un tema que revolucionó la industria musical en 2012.

Nando ha conseguido calcar el tono de voz tan característico del artista y ha derrochado la misma energía que él en sus actuaciones. ¡Revive si imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!