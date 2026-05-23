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Gala 6 | Actuación

Nando Escribano se estrena en Tu cara me suena derrochando energía como Olly Murs

El periodista y colaborador de Espejo Público ha debutado en Tu cara me suena con un tema que triunfó en todo el mundo en el 2012.

Nando Escribano se estrena en Tu cara me suena derrochando energía como Olly Murs

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Patri Bea
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El periodista y actual colaborador de Espejo Público ha sido el invitado de la sexta gala de Tu cara me suena y ha querido sorprendernos con un artista británico que se dio a conocer en 2009 en un conocido talent show: Olly Murs.

Con el tema ‘Troblemaker’, Nando Escribano lo ha dado todo sobre el escenario de Tu cara me suena y ha hecho bailar al público al ritmo de un tema que revolucionó la industria musical en 2012.

Nando ha conseguido calcar el tono de voz tan característico del artista y ha derrochado la misma energía que él en sus actuaciones. ¡Revive si imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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