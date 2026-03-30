Ábalos rompe su silencio desde Soto del Real: "Seguramente si no hubiera dado tanto la cara no me la hubieran partido"

A las puertas de su comparecencia judicial, la periodista de Vozpópuli especializada en Tribunales, Blanca Valdés, subraya que el exministro "sigue defendiendo completamente su inocencia".

Tras su ingreso en prisión, el exministro recibió un cuestionario por parte de Vozpópuli que el diario no obtuvo de vuelta, respondido, “hasta la semana pasada”, apenas unos días antes del inicio del juicio. La comunicación, que consta de "12 folios" de extensión, recoge las respuestas a "unas 21 preguntas aproximadamente". Al tratarse de un formato por escrito, Ábalos ha tenido el control de los tiempos y del relato, ya que en este tipo de entrevistas "no se le pueden revertir las preguntas".

El reproche personal a Pedro Sánchez

Uno de los puntos más tensos de su relato es la relación que mantenía con el presidente del Gobierno. Ábalos se ha quejado amargamente de que Pedro Sánchez limitara su vínculo a una cuestión estrictamente política, cuando según su versión esta "se extendía también más a lo personal".

De hecho, en el entorno del exministro recuerdan que existen mensajes directos del presidente hacia él en los que incluso "le decía que le quería mucho", lo que evidencia una ruptura que va mucho más allá de las siglas del partido y que Ábalos vive como una traición a esa confianza previa.

"Jefecillos" en el módulo junto a Koldo García

Sobre su día a día en Soto del Real, el exministro asegura encontrarse en un entorno de respeto, afirmando que recibe "más apoyo de gente de la prisión que del Congreso de los Diputados". En este nuevo escenario, tanto él como Koldo García mantienen una excelente relación y se han adaptado con una rapidez sorprendente a la dinámica carcelaria.

Al ser figuras públicas, su llegada ha sido un fenómeno exógeno que les ha permitido convertirse en "una especie de jefecillos" dentro del módulo, donde el resto de los presos les apoyan constantemente y han logrado consolidar un grupo de confianza.

La defensa de su legado en Transportes

Más allá de su situación judicial, Ábalos aprovecha sus escritos para reivindicar su etapa ministerial, especialmente en lo que respecta al desarrollo de la red ferroviaria. El exministro saca pecho de las infraestructuras construidas bajo su mandato, aunque advierte de que el uso intensivo de las mismas está provocando un desgaste evidente.

Por ello, en su análisis desde la celda, se muestra como un firme defensor de que "se invierta más en el mantenimiento de nuestras vías" para preservar el sistema que él mismo ayudó a gestionar.

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