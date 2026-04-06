Claves del juicio del Caso Koldo: Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por la trama de las mascarillas

La trama de las mascarillas fue con la comenzó toda la investigación que rodea al Caso Koldo, en febrero de 2024, han pasado más de dos años. Y mañana, a partir de las diez de la mañana, comenzará el juicio.

El Tribunal Supremo juzgará al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Victor de Aldama. Los tres acusados de enriquecerse durante la pandemia del COVID-19 con presuntas comisiones ilegales. Más de 40 millones de euros en compras de mascarillas están bajo sospecha.

La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, 19 y medio para Koldo García y 7 para Victor de Aldama, que se enfrenta a menos pena por su colaboración con la Justicia.

Mas allá de mañana, el juicio se abordará a lo largo de todo el mes de abril. Será en 13 sesiones, con jornadas de mañana y tarde, donde se interrogará a más de 70 testigos. Entre ellos, familiares, altos cargos del ministerio o exdirigentes insulares como Ángel Victor Torres o Francina Armengol, que contestarán por escrito.

Entre los citados a declarar como testigo estará la exnovia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Ya que además de las mascarillas, el tribunal también se centrará en dirimir por qué Jessica Rodríguez accedió y cobró de varias empresas públicas del Ministerio de Transporte sin ir a trabajar.

El primer examen del Caso Koldo

El juicio de mañana será el primero que afectará a la trama del Caso Koldo, pero hay más. En la Audiencia Nacional se investigan a varios altos cargos del Ministerio de Transporte. Entre ellos, a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y al exdirector de carreteras, Javier Herrero.

En la propia Audiencia también se están llevando a cabo varias diligencias de investigación sobre presuntos amaños en obras públicas, que afectarían a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, por lo que su pena podría ser mayor.

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