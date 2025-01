El juez Adolfo Carretero se pronuncia tras las críticas por su interrogatorio a Elisa Mouliaá: "La próxima vez diré pecho en vez de tetas"

El juez Adolfo Carretero ha sido el encargado de interrogar a Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón en la causa de acoso sexual abierta tras la denuncia de la actriz. Después de que se hayan filtrado algunos momentos de las declaraciones de Mouliaá y Errejón, el magistrado se ha convertido en blanco de las críticas al considerarse su interrogatorio demasiado duro por varios sectores. Carretero ha sido calificado de machista por su actitud incisiva en el juicio.

Cerca de un millar de personas han rellenado un formulario para quejarse de la conducta del magistrado. Por el momento se ha abierto una investigación, algo que podría seguir con la apertura de un expediente y terminar con una sanción para el juez. Muchos consideran impropia la forma en la que se dirige a la presunta víctima.

"Me limité a preguntar a la víctima por las cuestiones que ponían en su denuncia"

El juez ha hablado en Espejo Público sobre el revuelo mediático que ha provocado su interrogatorio. Señala que tiene un tono de voz que es alto y simplemente se limitó a preguntar a la víctima sobre las cuestiones que ponía en su propia denuncia. "Ni empático ni no empático, tiene que contestar a lo que se le pregunta con respeto a lo que ha dicho en su denuncia".

Mantiene además que "si la denuncia contiene términos groseros" de eso él no tiene la culpa. Añade además que su intención no es la de ofender a una víctima porque tiene "el máximo respeto a todas las mujeres". "Cuando se instruye una causa se instruye para la sala de justicia, la filtración del vídeo es un delito de revelación de secretos. Hay un decreto, el 623 que entra en vigor en marzo de 2024, que dice que el juez o autoridad podrá imponer sanciones de hasta 60.000 euros si se reproduce un vídeo sin autorización judicial".

Explica el magistrado que cuando se hace un juicio es para las partes, "no como si esto fuese un teatro y lo vea toda España". Explica además que los investigados tienen derecho a mentir y a no declarar, pero los denunciantes es necesario que respondan porque tienen que contestar obligatoriamente "para que reproduzcan su denuncia y se vean los fallos y las fisuras". En su manera de trabajar mantiene que primero ratifica la totalidad de la denuncia y después va "extremo por extremo minuciosamente desgranando".

"No entiendo esta avalancha de críticas por emplear palabras que vienen en la propia denuncia"

"No entiendo esta avalancha de críticas por emplear palabras que vienen en la propia denuncia que es de agresión sexual, no es de estafa o de hurto. Si los términos son duros lo siento mucho, pero esto es lo que hay", establece.

Mantiene que todas las preguntas tienen relación con los hechos. "En la declaración se habla de que alguien saca un pene y si alguien hace eso es para cometer incluso un delito mayor del que se denuncie. En una declaración de estas el Tribunal Supremo exige 3 requisitos: la permanencia a la imputación, que exista una credibilidad y el tercero es al ausencia de motivos espurios.

Destaca el juez que la propia Elisa Mouliaá "salió normal del juzgado y al día siguiente en un programa de televisión dijo: "Don Adolfo me ha tratado bien y se había podido explicar"".

"Tengo sospechas de quien ha podido filtrar el vídeo pero no pruebas, si no iría al juzgado de guardia"

Carretero tiene sospechas de quién ha podido filtrar el vídeo de la declaración pero no pruebas, "porque si no iría al juzgado de guardia". Ha instado a la Fiscalía para que investigue este asunto. Reconoce que esta filtración a quien ha perjudicado es a él y también a las partes por la vergüenza de una víctima de agresión sexual.

"Lo que es una cosa nueva es que cuando la denunciante no ha denunciado otras personas, a través de una plataforma, presuntamente manden la denuncia. A partid de este momento parece que con cada filtración que hay de un juez pueda haber una denuncia". El magistrado pone de relieve que ni los abogados ni el fiscal presentaron queja alguna y todo lo que está pasando ha sido culpa de la filtración delictiva.

Reconoce que si llega a saber que le ve toda España iba a ver el interrogatorio hubiera tratado de rebajar el tono de voz y las preguntas las hubiera hecho menos rápidas "pero las preguntas son las que son y hubieran sido las mismas".

"Elisa Mouliaá estaba azorada porque estaba rememorando lo que pasó"

Afirma el juez que si Elisa Mouliaá estaba afectada era "porque estaba rememorando lo que pasó pero lo tiene que rememorar porque le tengo que preguntar sobre su denuncia". "La otra parte se está jugando 4 años de prisión y ella estaba azorada porque estaba rememorando lo que pasó".

"La gente quiere que la justicia sea de la calle pero luego les molesta que se diga 'culo ó 'tetas'"

Reconoce que le asombra "que en el siglo XXI por decir culo eso pueda significar un escándalo" pero apunta que "a la vista de lo que ha pasado diré nalga o pecho en vez de decir tetas". "La gente habla de las tetas por la calle y luego la gente quiere que la justicia sea de la calle". "Si esto ha molestado no tengo ningún inconveniente en no volver a utilizarlas más".

"Me reservo acciones legales para una querella criminal por injurias y calumnias"

Señala que ha leído un artículo en el que se le define com un sádico y se reserva acciones legales para una querella criminal por injurias y calumnias. "Lo pensaré detenidamente porque a lo mejor es peor y le das más juego. Mi honor y el de mi familia ha quedado vulnerado y eso no lo voy a tolerar. Mi familia tiene un prestigio y eso no lo voy a aguantar".

"A mí me han cogido de muñeco de palo para ponerme en la hoguera para ser el ejemplo de lo que no hay que ser", denuncia. No se considera una persona machista en absoluto: "soy un hombre que admira y respeta a todas las mujeres".

"Si falta formación que nos la den, pero el juez de género tendrá que preguntar lo mismo. Hay una cosa que se llama la presunción de inocencia que tenemos tanto los hombres como las mujeres, habrá que ver si la denuncia es correcta o cumple los parámetros del Tribunal Supremo", concluye.

