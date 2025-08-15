Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Pastel de setas

Para 4 personas

Joseba Arguiñano prepara un pastel de setas con crema de txistorra y toque crujiente

La receta incluye un pastel horneado con setas shitake, acompañado de una crema de txistorra y setas salteadas, todo presentado con perejil fresco para realzar el sabor.

Joseba Arguiñano elabora un pastel con setas shitake, cebolleta, ajo, nata y huevos. La mezcla se hornea en molde forrado con papel y harina durante 40 minutos.

La crema se prepara con txistorra, cebolleta, caldo y nata, que se trituran y cuelan. Se sirve con setas salteadas y decorado con perejil en platos individuales. ¡Y a disfrutar!

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano