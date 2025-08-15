Publicidad
Para 4 personas
Joseba Arguiñano prepara un pastel de setas con crema de txistorra y toque crujiente
La receta incluye un pastel horneado con setas shitake, acompañado de una crema de txistorra y setas salteadas, todo presentado con perejil fresco para realzar el sabor.
Joseba Arguiñano elabora un pastel con setas shitake, cebolleta, ajo, nata y huevos. La mezcla se hornea en molde forrado con papel y harina durante 40 minutos.
La crema se prepara con txistorra, cebolleta, caldo y nata, que se trituran y cuelan. Se sirve con setas salteadas y decorado con perejil en platos individuales. ¡Y a disfrutar!