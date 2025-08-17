Antena 3 LogoAntena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Santiago reaparece en la vida de Fina buscando venganza 

Santiago, la peor pesadilla de Marta y Fina, vuelve a Toledo tras escaparse de la cárcel sembrando el caos.

La próxima semana va a pasar de todo en Sueños de libertad: confesiones, secretos y un regreso que marcará la vida de Marta y Fina para siempre.

Santiago, el hombre que se obsesionó con Fina y que le hizo la vida imposible, vuelve con sed de venganza. Primero denunció a la joven al descubrir que mantenía una relación sentimental con una mujer, aunque en este momento no sabía que era Marta, lo que provocó que la hija de Isidro fuese encarcelada.

Después, descubrimos el lado más violento de Santiago. En la cárcel, Fina sufrió una agresión sexual por parte de Santiago. Poco después, la joven consiguió salir de la cárcel gracias a Damián, pero Santiago aún tenía un as guardado bajo la manga.

Se acercó a Pelayo para intentar hacer daño a Marta y Fina, pero las cosas no salieron cómo él esperaba ya que Pelayo se puso del lado de Marta y consiguió que Santiago fuese encarcelado.

Sin embargo, Santiago volverá empañando la felicidad de Fina cuando la joven estaba en uno de sus mejores momentos: es feliz con Marta y está cumpliendo uno de sus sueños gracias a las fotografía.

Fina, Marta y Pelayo en el capítulo 373 de Sueños de libertad
Fina, Marta y Pelayo en el capítulo 373 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Santiago ha huido de la cárcel y se presentará en la casita de los montes para vengarse de Fina, Marta y Pelayo. Su primera víctima será Fina a la que amenazará con un cuchillo en la mano y dispuesto a todo para acabar con su vida. ¿Qué pasará?, ¿culminará su venganza?, ¿Fina podrá salvarse?

Fina y Santiago en el capítulo 374 de Sueños de libertad
Fina y Santiago en el capítulo 374 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Cristina seguirá muy disgustada. José, su padre biológico, no acudió a la cita y todavía se quedará más preocupada al descubrir que el hombre ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Se habrá marchado voluntariamente?, ¿le habrá pasado algo?

Mientras tanto, Irene descubrirá una dolora verdad: su hermano Pedro fue quién obligó a José a marcharse de su vida cuando supo que ella estaba embarazada. Irene se enfrentará a su hermano y le acusará de no haberla querido nunca para después marcharse de casa.

Irene y don Pedro en el capítulo 373 de Sueños de libertad
Irene y don Pedro en el capítulo 373 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Begoña, tras pasar la noche con Gabriel, decidirá darle una oportunidad y comenzar una relación con él mientras Andrés, roto, no podrá disimular su pena y re refugiará en el alcohol. Además, por un descuido de María estará a punto de...¡descubrir que su mujer empieza a recuperar la movilidad en la piernas!

Además, Teo, gracias a la ayuda de Raúl, le plantará cara al abusón del colegio y Luz estará cada vez estará más preocupada por el estado de salud de los trabajadores de la fábrica. ¿Qué está pasando?

¡Se viene semana intensa en Sueños de libertad! De lunes a viernes, a las 15:45h, os esperamos con nuevos capítulos en Antena 3.

