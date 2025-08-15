Churrasco de cerdo con patatas al ajo y orégano, la receta fácil y casera de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado esta receta llena de aromas y sabor de la forma más sencilla posible: al horno y con patatas al ajo y orégano.

La clave está en el marinado previo de la carne, un rato antes de meterla en el horno. Al igual que las patatas, que para que salgan con ese regustillo especial, las fríe con el ajo y el orégano.