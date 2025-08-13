Mañueco responde a Óscar Puente, en Espejo Público: "No me voy a rebajar a contestar esa política frívola que hace electoralismo con el dolor de la gente"

España lleva días enfrentándose a una complicada situación en el asunto de los incendios. Junto a los de Ourense (Galicia), Tres Cantos (Madrid) y Tarifa (Andalucía), los que más preocupan son los de Zamora y León (Castilla y León). Es justo por este motivo que el Ministro de Transporte, Óscar Puente, se mostraba crítico con el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y le dedicaba varios mensajes en redes sociales por estar disfrutando de sus vacaciones, en lugar de estar presente en la situación que afecta a su comunidad.

Después de estas críticas, Mañueco volvía el pasado lunes 11 agosto a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, para presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi). Asimismo, este miércoles se reunía con sus consejeros para evaluar los modos de actuación. Espejo Público hablaba con él para conocer cuál está siendo su punto de vista ante todo lo ocurrido en los últimos días.

"Acompañar en el dolor"

El Presidente de la Junta comenzaba transmitiendo su pésame por el fallecimiento de un vecino de Zamora, que cruzó hasta León para ayudar: "Quiero acompañar en el dolor en estos momentos a los familiares de Abel, a todos sus amigos y seres queridos". Asimismo, se refería al resto de afectados: "También quiero recordar a los que están heridos, algunos de ellos de gravedad en los hospitales de la comunidad en Zamora, León y Valladolid, y a aquellos otros que por unos motivos u otros han tenido algún percance".

Continuaba poniendo especial ímpetu en hacer una precisión al respecto: "Ayer en el mejor ánimo de dar más información, más rápido y con mayor transparencia, se dio una información de que este voluntario estaba integrado en el operativo. En ese momento, en ese incendio y en un punto parecido, hubo unos trabajos de un profesional que se le contrató por la dirección de la extinción del incendio. Hizo su trabajo y se fue". Un hecho que ponía sobre la mesa la labor de los voluntarios, que, con toda la buena intención que conlleva, puede acabar en desgracia. Por ello, añadía: "Insistir en la colaboración ciudadana e insistir en que se cumplan las indicaciones de cuando hay que evacuar los municipios o cuando se dan otras ordenes".

¿Cuál es el motivo de la grave situación en CYL?

La presentadora Lorena García le preguntaba qué ha podido fallar para que Castilla y León se haya convertido en la comunidad autónoma más castigada por este problema. El motivo, según Mañueco, no es otro que, tanto en Castilla y León, como en gran parte de las comunidades autónomas de España, como incluso en otros países, "estamos viviendo circunstancias meteorológicas extremas y excepcionales". Unas condiciones que dificultan el control de estos desastres: "Hay momentos en los que los técnicos dicen que ni todas las personas ni todos los medios aéreos serían capaces de frenar el incendio". "Cuando las condiciones metrológicas han acompañado, como esta noche, los técnicos, las brigadas y los medios aéreos empiezan a a controlar los incendios", añadía.

"Aprendimos la lección"

En 2022, Castilla y León también se enfrentaba a una oleada de incendios. Una situación de la que, aseguraba, "aprendimos la lección". Pero, ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? "Nos sentamos con el dialogo social, con los representantes de los agentes sociales, y pactamos un modelo. Ese modelo ha significado el doble de presupuesto, mejores condiciones retributivas para los profesionales, más profesionales, brigadas y medios aéreos, y también durante más tiempo", explicaba. Además, en cuanto a prevención, "hemos triplicado la cantidad que se destina en la Junta de CYL a la prevención en la Comunidad Autónoma (...) 74 millones de euros este año". Un asunto cuya gestión preocupa: "Tenemos la masa forestal más grande de toda España, por eso hacemos el esfuerzo más importante". Por ello, coincidiendo con el fin de la temporada de incendios, volverán a reunirse.

Mañueco se pronuncia ante las críticas

En cuanto a las palabras de Puente, se mostraba tajante: "Yo no me voy a rebajar a contestar esa política frívola que hace electoralismo con el sufrimiento y con el dolor de la gente. No me voy a rebajar a la altura del ministro Puente". A modo de respuesta, aseguraba que "desde el primer momento la Junta de Castilla y León ha estado ahí". También, aclaraba cuáles son los procedimientos bajo los que se organiza la gestión de estos incendios y revelaba que en función de la gravedad se van incorporando personas a asumir responsabilidades: "Cuando se ha considerado conveniente, una vez que saltaba del personal técnico a los responsables políticos a nivel provincial, el Consejero y yo nos hemos incorporado".

De igual forma, respondía ante lo dicho por Juan Carlos Suárez-Quiñones, Consejero de Medio Ambiente de CYL, el cual se defendía de Puente asegurando que su ausencia se debía a tener "la mala costumbre de comer a mediodía". Sobre ello Mañueco expresaba: "Se podía haber evitado ese comentario, pero me van a permitir que no comparemos una cosa con la otra. El que conoce al Consejero de Medio Ambiente sabe que (…) siempre está al pie del cañón y es una persona que está pendiente de todos los incendios.

¿Cuál es el plan de la Junta?

El Presidente de la Comunidad concluía prometiendo que, igual que hicieron hace 3 años, van a ayudar a reponer y reconstruir todo lo perdido, tanto a los afectados de Zamora, como León, como de otras provincias. "En concreto en las Médulas, haremos un plan para que a la mayor rapidez vuelva a lucir lo que es un Patrimonio de la Humanidad, orgullo de León y de la Comunidad Autónoma".

