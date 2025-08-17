Un matrimonio más que esperado y una renuncia sorpresa: estate muy atento al próximo capítulo de La Encrucijada

El ambiente en la familia Oramas… ¡está que arde! La posibilidad de que César siga investigando la muerte de RobertoHurtado y descubra quién fue el verdadero asesino trae en vilo a Mónica.

Por ello, Octavio va a hacerle la proposición que lleva tantos años esperando y que podría cambiar el rumbo de sus vidas… ¿de qué se tratará?

Además, el patriarca hará todo lo posible para mandar a César de nuevo a prisión, y Emilio tendrá que pagar una vez más por las egoístasacciones de su jefe. Pero… ¿será esta la última vez que ocurra?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos episodios de La Encrucijada! El jueves, a las 22:50, disfruta de dos nuevos capítulos en Antena 3.

Y si no te puedes esperar, los tienes ya disponibles en atresplayer.