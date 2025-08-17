Antena 3 LogoAntena3
Un matrimonio más que esperado y una renuncia sorpresa: estate muy atento al próximo capítulo de La Encrucijada

El comportamiento de Octavio marcará un antes y un después en la casa de la familia Oramas.

El ambiente en la familia Oramas… ¡está que arde! La posibilidad de que César siga investigando la muerte de RobertoHurtado y descubra quién fue el verdadero asesino trae en vilo a Mónica.

Por ello, Octavio va a hacerle la proposición que lleva tantos años esperando y que podría cambiar el rumbo de sus vidas… ¿de qué se tratará?

Además, el patriarca hará todo lo posible para mandar a César de nuevo a prisión, y Emilio tendrá que pagar una vez más por las egoístasacciones de su jefe. Pero… ¿será esta la última vez que ocurra?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos episodios de La Encrucijada! El jueves, a las 22:50, disfruta de dos nuevos capítulos en Antena 3.

Y si no te puedes esperar, los tienes ya disponibles en atresplayer.

Amanda se despierta en casa de César… ¿habrá pasado algo por la noche?

Amanda se despierta en casa de César
Si hay un personaje que ha dado un gran cambio es Gema, interpretado por Agnès Llobet en la ficción de Antena 3.

Gülçiçek no ha dudado en humillar a Aziz frente a todos tras confirmar que fue él quien actuó contra Bahar.

