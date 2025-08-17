Las dos caras de la moneda: nuestros jubilados buscan irse fuera y los extranjeros quieren vivir en España

Hace unos días veíamos en el programa varias historias de jóvenes que tienen que irse fuera de España para buscar un futuro laboral mejor pero no son los únicos, nuestros jubilados también se van.

Las bajan pensiones han obligado a varios jubilados a hacer las maletas para irse a otros países donde el nivel de vida es más bajo y con una pensión pequeña pueden vivir como reyes. Es el caso de Rafa, que vive en Tailandia a cuerpo de rey con su pensión de 1200 euros.

Jubilado y expatriado en Tailandia

Rafa dejó Mallorca para vivir en Tailandia donde su pensión de 1.250 euros le da para disfrutar de una vida de en sueño. "Me llevé un desengaño cuando me enteré lo que me quedaba de pensión", se queja.

Esta situación le hizo aguantar una semana viviendo en España y dice que "empezó una nueva vida". "Yo conocí por una aplicación a la que ahora es mi pareja y me dijo que en Tailandia iba a vivir muy bien", cuenta.

Eso sí, al igual que muchos de nuestros pensionistas se van, otros procedentes de países europeos eligen España para retirarse.

Cristoph es suizo y está jubilado en España

Actualmente, unos 400.000 jubilados extranjeros han elegido nuestro país para establecerse en esta etapa de su vida.

Pero, ¿qué impacto tiene realmente esta elección sobre la economía nacional? Para entenderlo mejor, hablamos con Christoph, un ciudadano suizo que ha elegido Frigiliana como su nuevo hogar de retiro.

"En los años 90 cuando trabajé en Madrid durante 4 años siempre dije que quería vivir en España", cuenta, "Con mi jubilación de 1.400 euros y la de mi mujer sería imposible vivir en Suiza".