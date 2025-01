El abogado de Elisa Mouliaá, sobre la actitud del juez durante el interrogatorio: "Es cierto que con las preguntas de Íñigo Errejón es más suave"

Este lunes Espejo Público emitió un fragmento de las declaraciones de Iñigo Errejón ante el juez, Alfredo Carretero, por la causa en la declara como imputado por la denuncia de agresión sexual de Elisa Mouliaá. Un juicio con versiones completamente opuestas de los hechos ocurridos el pasado diciembre de 2021. Nuevamente el abogado de la actriz ha atendido al programa.

Alfredo explica que el juez ha sido "muy duro", pero afirma que el magistrado "es así". Aún así, explica que tiene "que garantizar que el interrogatorio pasa el filtro de error de prohibición, por eso pregunta muchas veces por un error en concreto".

"Prefiero jueces tan fuertes como este señor"

A pesar de ello, Alfredo prefiere "jueces tan fuertes como este señor que garantiza plenamente que después de esa contracción, ella no se ha derrumbado, ha respondido todas las lagunas y consigue pasar ese filtro". Gracias a este tipo de jueces, según el abogado, "se garantiza de alguna manera que la presunción de inocencia va a caer".

Por otro lado, la colaboradora Ana Bernal-Triviño decía que parece que el juez sea el abogado de Errejón, algo con lo que Arrién no está de acuerdo. "El juez en fase de instrucción tiene que garantizar que la denuncia no es falsa, que hay elementos de verisimilitud en la denuncia, que no se derrumba y que en este caso no hay error de prohibición. Sobre todo tiene que garantizar la presunción de inocencia de Iñigo Errejón. Entonces si es cierto que incide más sobre Elisa", explica durante su intervención en el programa. Además, el abogado añade que no cree que haya "sido parcializado" y que han sido "totalmente imparciales".

"Es cierto que con las preguntas de Iñigo Errejón es más mucho más suave". Asimismo, explica que parece que "intentan entrar en confianza con él" y que usa "otra estrategia para llegar a la confianza y que él le vaya relatando los hechos en un ambiente más distendido". Alfredo hace hincapié que a través de la confianza el juez puede provocar que Iñigo se equivoque. Es por ello, que el magistrado usa dos estrategias completamente opuestas: "con una es muy duro y con él otro intenta ganar su confianza".

"Nos da cinco días para aportar las pruebas"

Un método usado por otros magistrados. "He visto esta estrategia en muchos jueces, pero con Adolfo Carretero es especialmente duro. Si ha pasado este interrogatorio Elisa, es por que es verdad". El abogado de la actriz asegura que su clienta "ha contado la realidad de los hechos" porque si el juez "considera que esa declaración no es suficiente, hubiera archivado". "Nos da cinco días para aportar las pruebas, elementos objetivos de cada una de sus posturas".

Por otro lado, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado al juez en su red social 'X': "Debe valorar las pruebas, no cuestionar a la víctima". Unas palabras con las que Alfredo está totalmente de acuerdo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.