Arguiñano sorprende con una receta sencilla de salchichas, puré de castañas y chips de boniato

Karlos Arguiñano cuece las castañas tras hacerles un corte, las mezcla con leche y mantequilla, y las tritura hasta lograr un puré suave. Se sazona y se reserva.

Las salchichas se doran en sartén y se acompañan con chips de boniato fritos en aceite. Un plato delicioso que seguro que les encanta a los más pequeños de la casa.