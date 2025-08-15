Publicidad
Para 4 personas
Arguiñano sorprende con una receta sencilla de salchichas, puré de castañas y chips de boniato
La receta combina salchichas doradas, un puré cremoso de castañas cocidas en leche y chips crujientes de boniato, todo decorado con perejil fresco para realzar el plato.
Karlos Arguiñano cuece las castañas tras hacerles un corte, las mezcla con leche y mantequilla, y las tritura hasta lograr un puré suave. Se sazona y se reserva.
Las salchichas se doran en sartén y se acompañan con chips de boniato fritos en aceite. Un plato delicioso que seguro que les encanta a los más pequeños de la casa.