Iván sufre las consecuencias de haber sido el gogó de la 'beautiful people': "Me he ido de fiesta con Ricky Martin"

Cansado de ser reducido a su apariencia y marcado por vivencias personales dolorosas, Iván decidió apartarse del mundo de la noche. Hoy, su testimonio invita a reflexionar sobre los peligros de la fama superficial.

Marta Requejo
Iván Sánchez fue uno de los gogós más conocidos de España, admirado por su físico y presente en las discotecas más exclusivas. Sin embargo, detrás del éxito se sentía reducido a un simple objeto de deseo.

Su relación con Carlos Armas, el rostro más visible de Locomía, estuvo marcada por el amor, pero también por la presión mediática y el desgaste del mundo de la noche. "En los 90 dabas una patada y te salía de todo", cuenta, "Yo ganaba muchísimo dinero".

Cansado de la exposición y de ser valorado solo por su imagen, Iván decidió alejarse del foco mediático. Hoy nos cuenta cómo está su vida ahora: "Yo he confiado mucho en la gente y me he llevado muchos desengaños".

"Mi madre antes de morir me lo advirtió, me dijo que me iban a pasar cosas buenas y muy malas", dice respecto a la premonición de su madre sobre la época oscura que viviría y ha plasmado más tarde en su libro. ¡Dale al play!

