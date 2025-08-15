Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE de hoy, viernes 15 de agosto de 2025. En breves, podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

Si quieres que el verano de 2025 sea inolvidable, participa en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE y atrae toda la suerte del mundo. ¡Muchos premios están en juego! El primero de 15.000.000 euros te cambiará el verano, ¡y la vida por completo! ¿Ya sabes qué harías si te tocase? Con un poco de suerte, tus sueños pueden hacerse realidad.

Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE: ¿qué premios reparte?

Si quieres ser uno de los afortunados, ¡hazte con un cupón del Sorteo Extra de Verano de la ONCE por solo 6 euros! Estos son los grandes premios que puedes ganar:

1 premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie. 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. 10 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas. 1.190 premios de 1.200 € a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

¿Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2025?

Si resultas ganador de uno de los premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, es normal que te preguntes cuánto dinero se queda Hacienda. La respuesta es clara: los premios inferiores a 40.000 euros están libres de impuestos. Sin embargo, si tu premio supera esa cifra, la Agencia Tributaria retiene un 20% de la cantidad que exceda esos 40.000 euros.

Como todos los sorteos de la ONCE, otro dato importante a tener en cuenta es que el plazo para cobrar el premio es de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado ese tiempo, se pierde el derecho al cobro.

¡Te deseamos mucha suerte en este sorteo tan especial del verano!

Nota: Los únicos resultados oficiales del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE son los que publica directamente la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Esta información es orientativa y no sustituye a la oficial.

