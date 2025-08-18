Capítulo 49
Suna ya no teme a nadie y se lo deja claro a Seyran con una amenaza demoledora
La Suna que todos conocían ha desaparecido. En su lugar, una mujer dispuesta a jugar con fuego, aunque eso signifique quemarlo todo.
Publicidad
La tensión ha estallado entre las hermanas. Suna ha reprochado a Seyran que no hubiera problema cuando ella vivió meses bajo el mismo techo que su exnovio, pero sí ahora que es su turno.
Seyran le ha recordado que en su caso no fue algo que eligiera, que tuvo que aceptarlo. En cambio, Suna lo ha hecho por decisión propia al estar al lado de Abidin. “¿Estás jugando con fuego? ¿No tienes miedo de que se enteren?”, le ha preguntado. Pero Suna ha respondido sin titubeos: “Si se enteran, que se enteren. Ya no tengo miedo de nadie”.
Seyran, preocupada, le ha pedido que no meta en problemas a su madre y le ha recordado todo lo que sufrió cuando tuvo que marcharse de la mansión. “¿No te da vergüenza vivir de nuevo entre quienes hicieron pasar a tu familia un infierno?”, le ha preguntado con rabia.
Suna no se ha quedado callada y le ha devuelto la pregunta: “¿Por qué volviste tú entonces? No hables como si no hubiera pasado nada. Yo solo quiero seguir mis sueños”. Seyran ha advertido que esos sueños acabarán en desgracia, que en esa casa no tiene a nadie.
Pero Suna tiene claro que quedarse fuera significaría vivir con miedo a que su padre la obligara a casarse con cualquier desconocido. “Esa mansión no es la que te altera, es Ferit. No confundas a Ferit con Kaya”, ha insistido.
Antes de marcharse, Suna ha mostrado su lado más implacable y la promesa que llevará a cabo, cueste lo que cueste: “Estás equivocada, Seyran. Yo me convertiré en fuego… y los quemaré yo”.
Publicidad