El abogado de Elisa Mouliaá, sobre el juez Carretero: "Responder a esas preguntas con un juez con estas características ha fortalecido nuestra posición"

Tras la declaración de la denunciante Elisa Mouliaá y el acusado Íñigo Errejón, el 16 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla, y tras filtrarse los vídeos de las declaraciones, muchos hablan de una clara contradicción en las versiones. ¿Qué declararon? Que Elisa ya hubiera denunciado a su expareja ¿a quién perjudica? ¿Insinúa Mouliaá que le pudo poner algo en la bebida? Tras hacerse publicas estas declaraciones, se ha cuestionado el duro interrogatorio al que el juez Carretero sometió a Elisa Mouliaá. Días después, se ha abierto una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial tras recibir más de 900 quejas por este interrogatorio.

En Espejo Público, tras conocerse estas últimas novedades sobre el caso Errejón, han hablado con el abogado de la actriz, con Alfredo Arrién: “a mí me parece un juez bastante duro y directo. Entiendo que después de que se filtraran las declaraciones de Mouliaá y Errejón, un sector de la población haya querido poner denuncias e iniciado un proceso en el CGPJ, eso lo entiendo”. Arrién solo pide que todo esto no desemboque en una nueva declaración de Mouliaá:“es un procedimiento que puede desembocar en múltiples posibilidades y yo espero que no desemboque en una recusación y que se tenga que volver a repetir la declaración. No quisiera volver a hacerle pasar a Elisa por todo esto de nuevo”.

¿Podrían estas diligencias hacer que se aparte al juez Carretero y que un nuevo juez vuelva a hacer las declaraciones?

Cabe una posibilidad de que la apertura de una investigación por parte del CGPJ, desemboque en un cambio de juez, así lo ha explicado el abogado de la actriz: “eso es una posibilidad que podría ser. Volver a hacer cuatro veces una declaración de alto tan doloroso sería devastador. Elisa estuvo durante una hora y diez minutos declarando ante preguntas muy duras. Se mantuvo fuerte y resolvió todas las dudas del juez. Su señoría la creyó finalmente, nos pidió días para aportar diligencias en la investigación y entiendo que es mejor mantener la situación como esta ahora”.

Horas después del interrogatorio en Plaza de Castilla, en Espejo Público hablaron con este abogado que afirmó que estaba contento con la declaración y satisfecho. Preguntado ahora si le sorprenden estas 900 denuncias dice que: “responder a esas preguntas de esa manera y con un juez con estas características, ha fortalecido nuestra posición. Elisa no se desmorono y respondió a todo, se fortaleció en su posición y aclaro las lagunas que había. Esta posición es mucho mejor”.

