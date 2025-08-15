Feijóo pide el despliegue del Ejército por los incendios y acusa al Gobierno de "provocar" a las comunidades autónomas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el despliegue de la fuerza operativa y logística del Ejército y de sus capacidades de apoyo para ayudar con las labores de extinción en la ola de incendios que está arrasando España estos días. Además, ha acusado al Gobierno de "provocar" a las comunidades autónomas que están gestionando esta "crisis nacional".

"Es el momento de una política de Estado y es el momento de olvidarse de la política cutre, de los tuits groseros y de la permanente intensidad en las provocaciones, que son sorprendentes además cuando vienen del Gobierno". Que el Ejecutivo esté provocando a autoridades de CCAA que están gestionando esta situación de crisis incendiaria no ocurre en ninguna democracia occidental", ha señalado ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil (León), junto al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco.

Según el líder de la oposición, la situación requiere de medios "extraordinarios", por lo que solicita el despliegue de "maquinaria pesada" del Ejército a través del Ministerio de Interior, Protección Civil y en coordinación con las CCAA. Aun así, especifica que no ha pedido la declaración del nivel 3 de emergencia de Protección Civil, la cual daría el mando de la gestión al Ministerio del Interior. Añade que tampoco las comunidades han solicitado la fase 3 ni el Gobierno la ha decretado.

Ha calificado la situación actual del país como "crisis nacional" y ha advertido que "queda lo peor". "Si no hay una variación climatológica de precipitación de lluvias y de bajada de temperaturas, sabemos perfectamente que la segunda quincena de agosto puede ser peor que la primera, y que el mes de septiembre puede ser peor que el mes de agosto. Por tanto, estamos ante una crisis nacional y debemos aceptarlo así", ha vaticinado.

Acusa al Gobierno de tardar "diez días" pedir ayuda

Además, ha acusado al Ejecutivo de tardar "diez días" en pedir ayuda al Mecanismo de Protección Civil y critica que las comunidades autónomas hayan recibido "por primera vez" "notificaciones del Ministerio del Interior para una coordinación de efectivos" entre las autonomías.

A pesar de que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalaran lo contrario, ha asegurado que desde el Estado tienen "menos medios operativos" que en campañas anteriores. "Es evidente que tiene que comparecer la vicepresidenta tercera para que nos aclare por qué hemos tenido y estamos teniendo menos medios aéreos operativos que en la campaña anterior, sabiendo que esto iba a tener de especial riesgo", ha insistido Feijóo.

Manda su condolencias a los fallecidos

El líder del Partido Popular también ha aprovechado para trasladar sus condolencias por los dos hombres que han perdido la vida en los incendios de León, así como a los heridos, de los cuales algunos todavía permanecen en situación crítica. También ha lamentado el fallecimiento del hombre del incendio de Tres Cantos.

También ha lamentado la pérdida de patrimonio ambiental y forestal provocado por los incendios y ha pedido a la ciudadanía obedecer a las autoridades cuando estas solicitan que evacuen un pueblo. A su vez, ha instado a ayudar "a detener y detectar cualquier sospecha" de actividad incendiaria.

