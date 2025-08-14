Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

INCENDIOS

El presidente de la Diputación de Zamora deja el despacho y se pone el uniforme de bombero: "Nos vamos a tener que acostumbrar a ver y vivir este tipo de escenarios"

Espejo Público conocía la labor del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el cual se sumaba al Cuerpo de Bomberos para ayudar con la extinción del incendio que afecta a su provincia. Este podría convertirse en el más demoledor de la historia de España.

Javier Faúndez sobre los incendios en Zamora

Publicidad

Alba Bellido
Publicado:

Espejo Público comenzaba la mañana conociendo cómo sigue la situación actual de España en el tema de los incendios. Después de varios días en los que algunas Comunidades Autónomas sufrían esta problemática, Castilla y León sigue siendo una de las más castigadas. En concreto, Zamora podría convertirse en la provincia con más hectáreas quemadas por culpa de un incendio, según los registros que se tienen desde el año 1968. Una labor de extinción que ya no solo se lleva a cabo por parte de los profesionales, sino también de voluntarios, incluso de políticos. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el cual fue bombero, también se unía y dejaba atrás su trabajo en el despacho para actuar en primera línea.

"Me siento más útil aquí"

Faúndez hablaba con el programa y expresaba que, aunque habitualmente ocupa su cargo político, "no es la primera vez" que se relaciona directamente con el Cuerpo de Bomberos. Durante muchos años, cuando fue presidente de la Mancomunidad Tierras de Aliste, gestionó el Parque de Bomberos de Tierras de Aliste. De igual forma, ahora, al ser presidente de la Diputación, también es presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Zamora.

Asimismo, explicaba el motivo por el cuál ha querido sumarse y echar una mano: "Los bomberos del consorcio están para proteger poblaciones, lo lógico es que también este yo aquí con ellos". "Me siento mas útil aquí trabajando en primera mano con ellos, viendo las situaciones y ayudando entre todos a tomar decisiones coordinados con los medios de la Junta, que estar en un despacho que ya tengo otra persona allí, que es la que puede canalizar esa información dentro de esos cauces de comunicación que hay en todos los incendios", expresaba.

Una realidad a la que nos tendremos que acostumbrar

Una complicada situación de la que aseguraba "nos vamos a tener que empezar a acostumbrar en un futuro a ver y a vivir este tipo de escenarios". Ya que, están afectando a nuestros país, pero también lo hacen en el resto de Europa, y "cada vez los incendios son más voraces".

¿Estamos preparados para ello?

Sabiendo que esto puede convertirse en algo más habitual, la presentadora Lorena García le planteaba una cuestión: ¿Estamos preparados para esta problemática o, por el contrario, se tendrían que cambiar los protocolos e invertir más? Sobre ello, Faúndez revelaba que "cada vez los equipos están mejor formados y cada vez hay mejores medios". Pero, el problema está en que "cada vez los incendios (…) se comportan de una manera diferente". "Cuando hay circunstancias climatológicas adversas, cuando hay orografía difícil, cuando tienes especies que son muy combustibles como los pinares o las coníferas... (…) tienes que estar esperando a que el fuego te dé una oportunidad", añadía. Algo que, confesaba, cuando lo vives desde cerca da "rabia porque sabes que no puedes hacer nada".

¿Qué se hace para evitarlo?

En cuanto a la prevención, manifestaba que "el trabajo se está haciendo, pero tengan en cuenta que aquí estamos hablando de millones de hectáreas (…) Los pinares y las zonas arboladas se están limpiando". Sin embargo, insistía no tanto en la limpieza de montes, sino en otros asuntos. En primer lugar, la protección de las zonas residenciales. "Al fin y al cabo esto es monte bajo y se va a regenerar (…) En este tipo de incendios lo que buscas es que no haya peligro en las poblaciones". Para el presidente de la Diputación, es importante "el tema de limpieza de perímetros de poblaciones, de limpieza de fincas dentro de las poblaciones", ya que son las que empeoran la situación y generan los problemas. "Un incendio si llega a una población por lo menos que tenga el mínimo combustible y genere el mínimo daño, o daño cero, a las personas que viven", recalcaba.

En segundo lugar, ponía sobre la mesa otro debate: la legislación. En el caso de Zamora, se trata de un incendio intencionado. "Unas penas de cárcel de entre 10 y 20 años para unas personas que provocan un incendio intencionado, casi te parece una broma", indicaba. "Son personas que lo que intentan hacer el día que prenden fuego es hacer el máximo daño (…) No pueden estar en la sociedad". Además, exponía cuál puede ser la solución a una realidad en la que "año tras año están prendiendo el fuego de forma discriminada y creando el caos": "Hay que plantearse a lo mejor la figura de una prisión permanente revisable y que ese tipo de esas personas no puedan volver a repetir esos escenarios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rifirrafe entre Jaime de los Santos y Zaida Cantera: "No te pongas agresivo conmigo"

Zaida
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Declaraciones de Sánchez en 2015

La hemeroteca siempre vuelve. Así criticaba Sánchez a Rajoy en 2015: "Un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente"

yas mañana

Cristina Medina "robaba en los supermercados" de Londres para sobrevivir y lograr su sueño de actriz

Javier Faúndez sobre los incendios en Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora deja el despacho y se pone el uniforme de bombero: "Nos vamos a tener que acostumbrar a ver y vivir este tipo de escenarios"

Zaida
BRONCA POLÍTICA

Rifirrafe entre Jaime de los Santos y Zaida Cantera: "No te pongas agresivo conmigo"

"En este concurso,las pelotas son malvadas", Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3
Con Juanra Bonet

"En este concurso, las pelotas son malvadas", Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3

Andy y Lucas sueltan el bombazo en El Hormiguero... ¡Han decidido separarse!
El Hormiguero

Andy y Lucas confirman en El Hormiguero si habrá separación definitiva

El grupo ha segundo dando conciertos, pero confirmó que esta sería su última gira.

Susana Saborido, Salma y Daniela desvelan los mayores secretos de Joaquín Sánchez en El Hormiguero
El Hormiguero

Las confesiones más divertidas sobre Joaquín Sánchez, contadas por su familia

Las tres mujeres de la familia Sánchez Saborido se aliaron para sacar a relucir secretos sobre Joaquín.

La surrealista anécdota de Joaquín Sánchez y Susana Saborido con unos bombones: "Me levanté asustado a la ducha"

La anécdota más surrealista de Joaquín Sánchez con Susana Saborido… y unos bombones

Manu y Rosa vuelven a protagonizar un Rosco de máxima igualdad

¡Ambos quieren el Bote! Manu y Rosa vuelven a protagonizar un Rosco de máxima igualdad

Magia y sensibilidad: Alfred García emociona interpretando su último tema en Pasapalabra

Magia y sensibilidad: Alfred García emociona interpretando su último tema en Pasapalabra

Publicidad