Muy fáciles de hacer

Arguiñano: recetas frías de cuchara para verano, lo mejor para refrescarse y alimentarse a la vez

Incluir sopas frías como la vichyssoise, el ajoblanco, el salmorejo, las cremas frías y el gazpacho en tu dieta habitual, sobre todo en verano, es una de esas decisiones pequeñas que tienen un gran impacto positivo en tu salud.

Sopa fría de melón con langostinos, de Karlos Arguiñano: "Para el último lunes de verano"

Las recetas frías de cuchara son una maravilla para el verano: refrescan, alimentan y suelen ser muy fáciles de preparar.. Son platos ligeros pero nutritivos, ideales para comer sano sin renunciar al sabor ni complicarte la vida en la cocina.

Lo más interesante de estas sopas es que combinan ingredientes muy frescos y naturales: hortalizas, frutas, frutos secos, yogur, aceite de oliva, ajo o hierbas frescas, según la receta. Esto significa que estás metiendo en tu cuerpo una buena dosis de vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables, en una forma fácil de digerir y súper hidratante. Y como muchas de estas sopas no se cocinan o se comen frías, los nutrientes se conservan mejor, especialmente la vitamina C y los antioxidantes.

Además, este tipo de platos ayuda a regular la digestión, controlar el apetito y mantener la energía estable a lo largo del día. Son perfectos para los días de calor, cuando no apetece comer nada pesado, pero también pueden ser una estrategia genial para aumentar tu consumo de vegetales casi sin darte cuenta.

Por eso te proponemos uno de estos platos de cuchara para cada día de la semana, porque recuerda que si haces el hábito de incluir una sopa fría al día, como entrante o cena ligera, estarás dando un paso firme hacia una alimentación más equilibrada, antiinflamatoria y protectora del corazón.

Gazpacho

El gazpacho es perfecto para empezar la semana con un chute de vitaminas A, C y antioxidantes. Te hidrata, mejora la digestión y te llena de energía ligera. Acompáñalo con un poco de huevo duro o aguacate si quieres hacerlo más completo.

"Gazpacho suave", sin pepino, de Karlos Arguiñano

Ajoblanco

Una sopa cremosa a base de almendras, ajo y aceite de oliva. Es muy saciante, rica en grasas saludables y vitamina E, ideal para nutrir la piel y combatir la inflamación. Sírvelo con uvas o manzana verde para un toque fresco.

La sopa fría e increíblemente barata de Arguiñano: ajo blanco con uvas y jamón

Crema fría de calabacín y albahaca

Ligera, digestiva y muy suave. El calabacín es bajo en calorías pero rico en fibra, y la albahaca le da un toque digestivo y antiinflamatorio. Si la haces con yogur natural, añades probióticos para la flora intestinal.

Sencillo, saludable y exquisito: la crema de calabacín con albahaca de Arguiñano

Salmorejo

Más denso que el gazpacho, es ideal para cuando necesitas algo más saciante. El aceite de oliva y el huevo aportan grasas buenas y proteína, y el pan integral (si lo usas) suma fibra. Puedes acompañarlo con virutas de jamón o tofu ahumado.

La receta de salmorejo de Arguiñano en 3 minutos

Vichyssoise

Una crema suave de puerro, patata y leche (o bebida vegetal), perfecta para terminar la semana con algo reconfortante pero fresco. El puerro ayuda a desintoxicar y cuidar el intestino, y la patata aporta energía de liberación lenta.

La receta que Arguiñano "hace mucho en su casa": vichyssoise con habitas

Sopa fría de pepino

Súper refrescante, diurética y ligera. Ideal para después de un día activo o caluroso. Además, las pipas de girasol aportan un toque crujiente y la manzana sigue cuidando tu flora intestinal.

Sopa fría de pepino: ligera, fresca y muy barata

Gazpacho de sandía y tomate o de frutos rojos

Una variación divertida y dulce del clásico gazpacho. Las frutas rojas son ricas en antioxidantes que protegen el corazón y la piel, y combinadas con tomate y albahaca crean un sabor espectacular. Ideal como plato especial de fin de semana. ¡Prueba el gazpacho de sandía!

Arguiñano desvela cómo se elabora uno de los entrantes de su restaurante: gazpacho de frutos rojos
