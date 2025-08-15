Antena 3 LogoAntena3
“Ya hablaremos”: Alfred García se plantea fichar a Manu como compositor al escuchar su poema de despedida en Pasapalabra

El veterano concursante ha vuelto a sorprender a los invitados de la semana dedicándole unos verbos muy originales.

Patri Bea
Publicado:

Los poemas de despedida a los invitados de Manu en Pasapalabra ya son un clásico. El veterano concursante ha sorprendido en varias ocasiones con su particular sentido del humor y ha inaugurado una nueva sección en el programa.

Risas y aplausos para Manu por su poema para los invitados: “A ver si ponemos unas tapias para que no se vaya Roser”

En esta ocasión, Manu ha querido volver a sorprender con su talento para la prosa, dedicándole unas bonitas palabras de despedida a José Lamuño, Isabel Moreno, Cecilia Gómez y Alfred García. ¡Y los ha dejado de piedra!

“¡Cómo se lo curra!”, ha dicho sorprendida Cecilia Gómez. Además, Roberto Leal ha sugerido a Alfred García que podría contar con él para componer nuevos temas. ¡Escucha el poema y las reacciones al completo dándole al play al vídeo de arriba!

Programas

