Elisa Mouliaá, sobre Errejón en su declaración ante el juez: "Este tío es un hijo de puta"

Siguen saliendo declaraciones del polémico juicio entre Elisa Mouliaá e Iñigo Errejón. En este juicio ambos han presentado versiones completamente opuestas de los hechos que ocurrieron durante la noche de diciembre de 2021 , en la que presuntamente ocurrieron los tocamientos y besos no consentidos. Íñigo Errejón afirma que todo fue consentido, mientras ella asegura que aquella noche de septiembre de 2021 le dejó claro que no quería mantener relaciones. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración íntegra de Íñigo Errejón.

La primera en declarar fue la actriz. Según su testimonio, las presuntas agresiones tuvieron lugar en el ascensor, cuando ambos acudían a una fiesta tras la presentación de un libro de Errejón. La actriz afirma que el exdiputado la besó sin su consentimiento y que, más tarde, en una habitación de la vivienda, sufrió tocamientos no consentidos. Mouliaá explica que no denunció antes por recomendación de su psicólogo, ya que no se sentía preparada. Durante su declaración ha llegado incluso a insistir a Errejón, dirigiéndose a él como "este hijo de puta".

Por su parte, Íñigo Errejón sostiene que la relación fue completamente consensuada. En su declaración, explicó al juez que toda la relación sexual fue consentida. Errejón ha asegurado en todo momento que ambos se fueron a la habitación "como dos personas que están en una fiesta ligando y que se escabullen un rato de la gente para darse dos besos". "Fuimos a la habitación y nos empezamos a besar y acabamos en la cama como dos personas que buscan una cama", asegura.

Declaración íntegra de Errejón

Íñigo Errejón comentó que empezaron a chatear por Instagram a partir de agosto 2019. Hubo tonteo durante unos años y pasan de Instagran y Telegram. Desconoce que estuviera casada. Hubo tonteo y luego conversaciones subiditas de tono a nivel sexual. No recuerda que la invitara, era un acto publico el 8 de octubre en Matadero.

Estaban chateando y habían hablado de quedar y le dijo que le van a llevar a casa y quedaron. Era una coctelería, tomaron como dos cada uno y comieron lo que ponen con las cervezas. Era el primer encuentro físico. Con una cierta tensión sexual estaban sentados juntos y le dijo que no tenia ganas de salir y como no eran conocidos le dijo que les preguntaran, salió a llamar y le dijo que les parecía bien. Él lo dijo como clave de tonteo, le dijo que no se separase mucho porque no conozco a nadie y dijo cuánto eran esos metros como de tonteo.

Entraron en el ascensor. Todo el rato tonteando, le besó y luego se besaron los dos. Inicia él y ella responde. Los amigos fueron muy agradables con él. Bebió en la fiesta. No perdió la noción. Ella no estaba muy ebria, sabía perfectamente lo que hacía. Él no es muy de bailar y el estuvo hablando con unos y otros. Habría 8 o 10 personas, ella dijo que eran amigos suyos.

"Que no es cierto, es imposible que ella baile con un amigo y el llegue de forma violenta y se la lleve". Estaban en la cocina donde estaban las bebidas, se iban a besar y dijo espera. Le cogió de la mano y se fueron a una habitación.

Se fueron a la habitación para darse unos besos y luego terminaron en la cama. No se sacó el pene, a ella le tocó el pecho y el culo. No iban a tener una relación sexual en una habitación en una casa desconocida. Ella nunca le dijo nada. Él le dijo cuando ya estaban en la fiesta le dijo que si quería seguir en la fiesta se quedara y se quedaron unos minutos y avisó a un taxi.

En la fiesta seguían hablando. Él quería marcharse. Cuando llegó el taxi le llama el taxista y se despidieron de todos. Elisa Mouliá le dijo que su hija estaba enferma, que la llevaba su padre al hospital. Errejón le dijo: "Si te quieres ir nos vemos otro día".

No llegó a desnudarla. Íñigo Errejón lo ha visto en la denuncia. Subieron a su casa, abrieron unas cervezas y se pusieron a besarse, ella le dijo que se estaba agobiando por su hija. Bajaron a buscar un Uber. Después de ese día no quedaron, sí tuvieron trato. Al día siguiente le mandó un mensaje preguntando por su hija. Utilizaron Telegram por las conversaciones sexuales que tenían.

Hasta abril del 2023 estuvieron hablando. Desde la denuncia no ha habido contacto. El exdiputado contaba que su dimisión no ha tenido nada que ver con la denuncia. Conoce esa denuncia después de su dimisión. Dice que ha habido son testimonios anónimos en redes sociales. Comentaba que el lleva 10 años en política y estaba cansado y quería dejarlo.

Él ha perdido la confianza de sus dirigentes políticos. Se le escapa la razón por que la denunciante ha denunciado. Ella nunca le prometió que fuera salir porque el entonces tenía pareja. Dice que tiene un mensaje de ella para que le recomiende de un abogado para denunciar a su marido. Ha defendido que todo fue consentido y no hubo penetración, hubo caricias superficiales y besos consentidos por los dos.