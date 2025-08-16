Antena 3 LogoAntena3
Chiqui Martí no tuvo muy buena experiencia enseñando a bailar a Shakira: "Estaba muy venida arriba"

Shakira fue a la escuela de baile de Chiqui Martí en 2011 y la bailarina no guarda muy buen recuerdo de esa experiencia. Nos lo cuenta en exclusiva.

Marta Requejo
Publicado:

Chiqui Martí es una de las bailarinas de barra más famosa de nuestro país y por eso, la propia Shakira acudió a su escuela a formarse para un videoclip.

Pero la bailarina no guarda muy buen recuerdo de este momento pues asegura que la colombiana estaba "muy venida arriba" y que no era buena alumna.

"Ella quiso prepararse para el vídeo de rabiosa y rabiosa me puso a mi el primer día de los cuatro que tenía que trabajar", cuenta.

Pero no solo eso, Chiqui asegura que no volvería a dar clases a Shakira y que además le rompió los escalones de la escuela con el coche para que no la vieran salir. Eso sí, se los pagaron. ¡Dale al play!

