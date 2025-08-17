Antena 3 LogoAntena3
Listas en un abrir y cerrar de ojos

Karlos Arguiñano: las recetas de pescado fácil y rápido para los días de calor

Comer pescado en los días de calor es uno de esos hábitos que tu cuerpo agradece, porque combina ligereza, frescura y nutrientes de alta calidad.

Sardinas a la plancha ¡en 2 minutos! La receta rápida y fácil de Arguiñano

A diferencia de muchas carnes rojas o platos muy grasos, el pescado se digiere fácilmente y no deja esa sensación pesada que en verano resulta tan incómoda. Además, muchos tipos de pescado son ricos en omega-3, unas grasas saludables que ayudan a proteger el corazón, reducir la inflamación y cuidar la salud cerebral.

En épocas de calor, también necesitamos comidas que hidraten y refresquen, y el pescado encaja muy bien en recetas frías o de cocción rápida, como ceviches, ensaladas marinas, tartares o pescados al vapor con hierbas. Esto permite aprovechar al máximo sus nutrientes sin sobrecocinarlo, manteniendo intactas sus proteínas, minerales como el selenio y el yodo, y vitaminas como la D y la B12.

Si lo conviertes en un hábito, comer pescado en verano te ayuda a variar tu fuente de proteína, equilibrando tu dieta con opciones más ligeras, menos calóricas y ricas en micronutrientes esenciales. También es una excelente oportunidad para incorporar más vegetales, ya que el pescado se combina de maravilla con ensaladas frescas, verduras salteadas o cremas frías. En resumen, es un aliado perfecto para mantener energía estable, cuidar tu salud cardiovascular y sentirte ligero en los días más calurosos del año.

Para ayudarte en tu propósito de cuidar tu salud alimenticia, te proponemos una receta diferente de pescado para cada día de la semana. Lo mejor de todo es que son muy sencillitas y fáciles de preparar.

Ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún

Es una auténtica maravilla esta ensalada de pimientos con ventresca de atún, porque una vez listos los pimientos se puede servir fresquita. Y el atún es rico en omega-3 para el corazón, antioxidantes y proteína saciante. Lo que decía... ¡una maravilla!

"Una auténtica maravilla", así es la ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún de Karlos Arguiñano

Tiradito de corvina

Una receta especial para los amantes de los pescados crudos. Es increíble lo fácil que es la elaboración de esta receta de tiradito de corvina, un pescado nutritivo y poco calórico, que se presenta en crudo con un aliño cuidado al detalle.

Receta de tiradito de corvina, de Joseba Arguiñano: "Para los amantes de los pescados crudos"

Sardinas a la plancha

Las sardinas son una bomba de calcio y vitamina D, perfectas para huesos fuertes ¡y se cocinan en 5 minutos! Karlos Arguiñano nos ha dado la clave para disfrutar de forma casera de lo más parecido a unas sardinas espetadas.

¡Un espeto de sardinas casero! El truco de Arguiñano para disfrutarlo aunque no vayas al chiringuito

Salmón al vapor con espárragos verdes y tomatitos

Arguiñano ha elaborado este maravilloso salmón al vapor que tendrás listo en solo 6 minutos. Es una receta limpia, fácil, rápida y elegante, un triunfo asegurado.

Karlos Arguiñano: Salmón al vapor con espárragos verdes y tomatitos ¡listo en 6 minutos!

Endibias rellenas de salmón, queso y aguacate

Las endibias tienen un 97% de agua, lo que la convierte en una de esas comidas ricas, saludables y ligeras que no engordan nada.. Es una comida elegante y muy nutritiva, perfecta para cerrar la semana laboral ¡o para comenzar las vacaciones!

Endibias rellenas de salmón, queso y aguacate

Brocheta de langostino y piña

Karlos Arguiñano, con esta receta, nos ha dado la clave para hacer un plato especial con poco gasto y menos trabajo. La brocheta de langostino y piña es una opción perfecta para cualquier día.

Pintxo de langostino y piña, un entrante festivo, barato y sencillo de Karlos Arguiñano

Popietas de lenguado con salsa de langostinos

Un plato elegante pero nutritivo. El lenguado es un pescado blanco muy suave, bajo en grasa y rico en proteínas, y los langostinos suman sabor y una dosis extra de proteína magra. Hacen un dúo perfecto que nutre sin recargar, ideal para días cálidos en los que no apetece algo pesado.

La receta de Karlos Arguiñano: popietas de lenguado con salsa de langostinos
