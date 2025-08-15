Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España

Ojo con lo que ves en redes sociales y lo que te envían a través de WhatsApp. En un momento tan crítico como el que está viviendo España con 38 focos activos, están circulando imágenes espectaculares de los incendios en España… pero no todas son reales.

La imagen de Las Médulas generada por IA

La supuesta fotografía de Las Médulas (León) arrasada por las llamas está siendo muy compartida en diferentes perfiles de Facebook, Instagram o X. Si chequeamos la imagen detenidamente, en la parte inferior podemos observar las siglas de Inteligencia Artificial, lo que nos da muchas pistas de que esta imagen ha sido generada con esta nueva tecnología para generar alarma y confusión.

¿Bomberos portugueses durmiendo o descansando?

Según hemos comprobado en Antena 3 Noticias, esta imagen circula, al menos, desde el pasado 31 de julio de 2025. La publicación muestra supuestamente, a un grupo de bomberos descansando en la calle y se está difundiendo en el contexto actual de la oleada de incendios en España. La fotografía está siendo muy compartida en redes sociales pero presenta claros indicios de haber sido creada con Inteligencia Artificial. Los rostros y cuerpos de algunos bomberos aparecen deformados y borrosos, hay extremidades y cabezas incompletas, y letras sin sentido en la parte trasera de las chaquetas.

Además, esta misma fotografía también ha circulado en publicaciones en portugués, atribuida a los incendios en Portugal de este verano.

Mientras los bomberos están siempre en primera línea de l fuego, los desinformadores van en sentido contrario. Recuerda: verifica antes de compartir e infórmate siempre a través de medios, instituciones y canales oficiales. En Antena 3 Noticias seguimos batallando contra la desinformación con nuestra iniciativa 'Verifica A3N'.