Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Verifica A3N

Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España

En plena oleada de incendios forestales en España, las redes sociales se han llenado de imágenes impactantes, pero no todas son reales. Fotografías creadas con inteligencia artificial se están difundiendo como si fueran auténticas, alimentando la confusión y dificultando la labor de información en un momento tan sumamente crítico. Te damos todos los detalles en Verifica A3N.

Las im&aacute;genes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en Espa&ntilde;a

Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en EspañaAntena 3 Noticias - Verifica A3N

Publicidad

Ojo con lo que ves en redes sociales y lo que te envían a través de WhatsApp. En un momento tan crítico como el que está viviendo España con 38 focos activos, están circulando imágenes espectaculares de los incendios en España… pero no todas son reales.

La imagen de Las Médulas generada por IA

La supuesta fotografía de Las Médulas (León) arrasada por las llamas está siendo muy compartida en diferentes perfiles de Facebook, Instagram o X. Si chequeamos la imagen detenidamente, en la parte inferior podemos observar las siglas de Inteligencia Artificial, lo que nos da muchas pistas de que esta imagen ha sido generada con esta nueva tecnología para generar alarma y confusión.

¿Bomberos portugueses durmiendo o descansando?

Según hemos comprobado en Antena 3 Noticias, esta imagen circula, al menos, desde el pasado 31 de julio de 2025. La publicación muestra supuestamente, a un grupo de bomberos descansando en la calle y se está difundiendo en el contexto actual de la oleada de incendios en España. La fotografía está siendo muy compartida en redes sociales pero presenta claros indicios de haber sido creada con Inteligencia Artificial. Los rostros y cuerpos de algunos bomberos aparecen deformados y borrosos, hay extremidades y cabezas incompletas, y letras sin sentido en la parte trasera de las chaquetas.

Además, esta misma fotografía también ha circulado en publicaciones en portugués, atribuida a los incendios en Portugal de este verano.

Mientras los bomberos están siempre en primera línea del fuego, los desinformadores van en sentido contrario. Recuerda: verifica antes de compartir e infórmate siempre a través de medios, instituciones y canales oficiales. En Antena 3 Noticias seguimos batallando contra la desinformación con nuestra iniciativa 'Verifica A3N'.

"Dan ganas de llorar al ver así Las Médulas..."
"Dan ganas de llorar al ver así Las Médulas..." | Redes Sociales

"Dan ganas de llorar al ver así Las Médulas..."

de Redes Sociales

"Mi solidaridad con las personas del Bierzo, dan ganas de llorar al ver así Las Médulas. Sin hacer de menos a mi pueblo Orallo y otras pueblos afectados por el fuego", señalan en una publicación que se comparte en diferentes redes sociales. Este post contiene una imagen que está siendo muy compartida, donde supuestamente podemos ver Las Médulas (León) arrasada por las llamas.

Falso

Si observamos la imagen detenidamente, en la parte inferior podemos observar las siglas de Inteligencia Artificial, lo que nos da muchas pistas de que esta imagen ha sido generada con esta nueva tecnología para generar alarma y confusión.

Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo

Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo

Publicidad

Sociedad

Coche de la Policía Local de Huelva

Una persecución a un motorista en Matalascañas acaba con una sanción de 14 puntos

Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves.

Última hora de los incendios en España en directo: Continúa suspendido el servicio de trenes entre Madrid y Galicia

Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España

Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España

Matías Prats, galardonado con la paloma de bronce 2025 del Ayuntamiento de Madrid
Matías Prats

Matías Prats, galardonado con la paloma de bronce 2025 del Ayuntamiento de Madrid

Imagen de archivo de un embarcación de personas inmigrantes llegada a Palma
CRISIS MIGRATORIA

Rescatados 94 migrantes a bordo de pateras en las últimas 24 horas en Baleares

Foto de archivo de Mossos d'Esquadra
Tarragona

Seis heridos, entre ellos un menor de edad grave, tras una brutal pelea con arma blanca en las fiestas de Amposta, Tarragona

Los Mossos han detenido a un hombre de 40 años. Entre los heridos, tres presentan pronóstico grave.

Imagen de archivo de un avión de Ryanair parado en la pista de aterrizaje en Bélgica
Huelga

Huelga en Ryanair hasta fin de año: 76 jornadas de paro en 12 aeropuertos españoles

El personal de tierra de la aerolínea comienza este viernes una huelga que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2025. Los paros podrían provocar retrasos y cancelaciones, especialmente los días de mayor tráfico aéreo.

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

Noticias de hoy, viernes 15 de agosto de 2025

El enorme incendio que asola Verín, en Ourense, lleva a la UME allí para colaborar en su extinción

Detenido un hombre por provocar el incendio en Oímbra (Ourense) que dejó a tres brigadistas graves

Capilla Sixtina

Efemérides de hoy 15 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

Publicidad