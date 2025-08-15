Verifica A3N
Las imágenes falsas generadas con IA que circulan sobre los incendios en España
En plena oleada de incendios forestales en España, las redes sociales se han llenado de imágenes impactantes, pero no todas son reales. Fotografías creadas con inteligencia artificial se están difundiendo como si fueran auténticas, alimentando la confusión y dificultando la labor de información en un momento tan sumamente crítico. Te damos todos los detalles en Verifica A3N.
Publicidad
Ojo con lo que ves en redes sociales y lo que te envían a través de WhatsApp. En un momento tan crítico como el que está viviendo España con 38 focos activos, están circulando imágenes espectaculares de los incendios en España… pero no todas son reales.
La imagen de Las Médulas generada por IA
La supuesta fotografía de Las Médulas (León) arrasada por las llamas está siendo muy compartida en diferentes perfiles de Facebook, Instagram o X. Si chequeamos la imagen detenidamente, en la parte inferior podemos observar las siglas de Inteligencia Artificial, lo que nos da muchas pistas de que esta imagen ha sido generada con esta nueva tecnología para generar alarma y confusión.
¿Bomberos portugueses durmiendo o descansando?
Según hemos comprobado en Antena 3 Noticias, esta imagen circula, al menos, desde el pasado 31 de julio de 2025. La publicación muestra supuestamente, a un grupo de bomberos descansando en la calle y se está difundiendo en el contexto actual de la oleada de incendios en España. La fotografía está siendo muy compartida en redes sociales pero presenta claros indicios de haber sido creada con Inteligencia Artificial. Los rostros y cuerpos de algunos bomberos aparecen deformados y borrosos, hay extremidades y cabezas incompletas, y letras sin sentido en la parte trasera de las chaquetas.
Además, esta misma fotografía también ha circulado en publicaciones en portugués, atribuida a los incendios en Portugal de este verano.
Mientras los bomberos están siempre en primera línea de
l fuego, los desinformadores van en sentido contrario. Recuerda: verifica antes de compartir e infórmate siempre a través de medios, instituciones y canales oficiales. En Antena 3 Noticias seguimos batallando contra la desinformación con nuestra iniciativa 'Verifica A3N'.
"Dan ganas de llorar al ver así Las Médulas..."
"Mi solidaridad con las personas del Bierzo, dan ganas de llorar al ver así Las Médulas. Sin hacer de menos a mi pueblo Orallo y otras pueblos afectados por el fuego", señalan en una publicación que se comparte en diferentes redes sociales. Este post contiene una imagen que está siendo muy compartida, donde supuestamente podemos ver Las Médulas (León) arrasada por las llamas.
Si observamos la imagen detenidamente, en la parte inferior podemos observar las siglas de Inteligencia Artificial, lo que nos da muchas pistas de que esta imagen ha sido generada con esta nueva tecnología para generar alarma y confusión.
Publicidad