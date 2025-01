El vídeo de la declaración de Íñigo Errejón ante el juez: "Nos empezamos a besar y acabamos en la cama"

Tres días después de producirse, salen a la luz las imágenes de la declaración de Íñigo Errejon ante el juez como imputado por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. Se puede ver a un Errejón nervioso, incluso algo acelerado en sus explicaciones. Preguntado sobre qué ocurrió en el cuarto, Errejón ha asegurado en todo momento que ambos se fueron a la habitación "como dos personas que están en una fiesta ligando y que se escabulle un rato de la gente para darse dos besos". "Fuimos a la habitación y nos empezamos a besar y acabamos en la cama como dos personas que buscan una cama", asegura.

De esta manera, el juez que investiga al exdiputado de Sumar escuchaba el pasado jueves dos versiones opuestas. Íñigo Errejón afirma que todo fue consentido, mientras ella asegura que aquella noche de septiembre de 2021 le dejó claro que no quería mantener relaciones. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración íntegra de Íñigo Errejón.

La actriz fue la primera en declarar, ratificando su denuncia. Contó que recibió tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual del exdiputado antes, durante y después de la fiesta en casa de unos amigos a la que acudieron juntos tras la presentación de un libro de Errejón en Madrid. Las presuntas agresiones se dieron en el ascensor en el que acudían a la fiesta, donde dice que Errejón la besó sin su consentimiento. También asegura que en una habitación de esa vivienda sufrió los tocamientos no consentidos. La actriz explica que no denunció antes por consejo de su psicólogo al no sentirse preparada.

Declaración íntegra de Íñigo Errejón

Íñigo Errejón comentó que empezaron a chatear por Instagram a partir de agosto 2019. Hubo tonteo durante unos años y pasan de Instagran y Telegram. Desconoce que estuviera casada. Hubo tonteo y luego conversaciones subiditas de tono a nivel sexual. No recuerda que la invitara, era un acto publico el 8 de octubre en Matadero.

Estaban chateando y habían hablado de quedar y le dijo que le van a llevar a casa y quedaron. Era una coctelería, tomaron como dos cada uno y comieron lo que ponen con las cervezas. Era el primer encuentro físico. Con una cierta tensión sexual estaban sentados juntos y le dijo que no tenia ganas de salir y como no eran conocidos le dijo que les preguntaran, salió a llamar y le dijo que les parecía bien. Él lo dijo como clave de tonteo, le dijo que no se separase mucho porque no conozco a nadie y dijo cuánto eran esos metros como de tonteo.

Entraron en el ascensor. Todo el rato tonteando, le besó y luego se besaron los dos. Inicia él y ella responde. Los amigos fueron muy agradables con él. Bebió en la fiesta. No perdió la noción. Ella no estaba muy ebria, sabía perfectamente lo que hacía. Él no es muy de bailar y el estuvo hablando con unos y otros. Habría 8 o 10 personas, ella dijo que eran amigos suyos.

"Que no es cierto, es imposible que ella baile con un amigo y el llegue de forma violenta y se la lleve". Estaban en la cocina donde estaban las bebidas, se iban a besar y dijo espera. Le cogió de la mano y se fueron a una habitación.

Se fueron a la habitación para darse unos besos y luego terminaron en la cama. No se sacó el pene, a ella le tocó el pecho y el culo. No iban a tener una relación sexual en una habitación en una casa desconocida. Ella nunca le dijo nada. Él le dijo cuando ya estaban en la fiesta le dijo que si quería seguir en la fiesta se quedara y se quedaron unos minutos y avisó a un taxi.

En la fiesta seguían hablando. Él quería marcharse. Cuando llegó el taxi le llama el taxista y se despidieron de todos. Elisa Mouliá le dijo que su hija estaba enferma, que la llevaba su padre al hospital. Errejón le dijo: "Si te quieres ir nos vemos otro día".

No llegó a desnudarla. Íñigo Errejón lo ha visto en la denuncia. Subieron a su casa, abrieron unas cervezas y se pusieron a besarse, ella le dijo que se estaba agobiando por su hija. Bajaron a buscar un Uber. Después de ese día no quedaron, sí tuvieron trato. Al día siguiente le mandó un mensaje preguntando por su hija. Utilizaron Telegram por las conversaciones sexuales que tenían.

Hasta abril del 2023 estuvieron hablando. Desde la denuncia no ha habido contacto. El exdiputado contaba que su dimisión no ha tenido nada que ver con la denuncia. Conoce esa denuncia después de su dimisión. Dice que ha habido son testimonios anónimos en redes sociales. Comentaba que el lleva 10 años en política y estaba cansado y quería dejarlo.

Él ha perdido la confianza de sus dirigentes políticos. Se le escapa la razón por que la denunciante ha denunciado. Ella nunca le prometió que fuera salir porque el entonces tenía pareja. Dice que tiene un mensaje de ella para que le recomiende de un abogado para denunciar a su marido. Ha defendido que todo fue consentido y no hubo penetración, hubo caricias superficiales y besos consentidos por los dos.

Preguntas de la Fiscalía

Tras las preguntas de la Fiscalía, el ex diputado ha señalado que por Telegram sí hablaban de lo que les apetecía, sobre cómo iban a "follar con la otra persona". Con Instagram llamaban cuando iban a quedar, había un tonteo. Le preguntan si hablan por Instagram o Telegram y dice por Telegram.

Errejón conserva las conversaciones por Instagram. Pero la parte de ella está borrada. Solo se besan y nunca le dice que se siente incómoda. En la cercanía con ella estaban sus amigos. Comentaba que se entiende que llegas a un fiesta como un ligue. Él le dice que llame a sus amigos para ver si quiere que vaya. Cree que no se besaron delante de los amigos.

Dice que era una habitación normal. Encendieron la luz y se empezaron a besar. No le dijo eso ni en la habitación ni en su casa. Después de la habitación se quedaron unos veinte minutos y no estuvieron mucho juntos. Ha declarado que si hubiera estado molesta no se hubiera ido con él a su casa cuando se entera que su hija está mala. Es más sencillo decirle: 'Llévate el taxi'. Cuando llegó el taxi, ella se montó primero, detrás. Se escribían por Telegram, hasta abril de 2023 seguían manteniendo relación por Instagram y seguían buscando días para quedar.

Respuestas al juez y partes

En las respuestas al juez y a las partes Íñigo Errejón señalaba que él no la vio muy ebria. En el bar bebieron dos cervezas, en todo momento sabía lo que hacía. La única vez que dice que se estaba sintiendo agobiado por su hija se marchó, defendía.

Comentó que la frase del solo sí es sí no lo dijo. Errejón no contestó a la acusación popular.

A preguntas de su letrado, contaba que Elisa Mouliaá le da su teléfono, que estaban viendo si quedaban en Lavapiés y le preguntó si usaban Instagram o Telegram, y él le dijo que Telegram. Él tiene la conversación, pero no está su parte, ella borra su parte. Cuando salta la denuncia, él va a las conversaciones y ve que ha borrado menos una foto del cantautor Silvio Rodríguez.

En realidad habían quedado para eso, se sentaron uno al lado del otro, no uno frente a otro y luego le dijo que si quería ir a una fiesta de sus amigos. Todo se produce porque todo era deseado, él es una persona conocida, destacaba Íñigo Errejón.

Todo se veía porque la gente estaba en zona común. Todo fue consentido, cuando salen de la habitación, él le dice que si se quiere quedar y ella le dice que le apetece irse juntos. Se estaban besando los dos. Ella podía haberse ido de la habitación, volvía a señalar. Él le dijo: "Me voy o te espero".

Él vive en un segundo y sube en ascensor. Cuando entraron en la habitación no era para ira una relación sexual, era para calentarse y luego irse a casa. Cuando llegaron a su casa le dijo que estaba agobiándose por su hija. Ella le pidió que si conocía a alguien en el Ayuntamiento para una licencia para su negocio. Remarca que la denuncia no es cierta.

