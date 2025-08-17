Francisco Villalba es millonario pero vive con mil euros al mes: "Yo empecé muy joven, no soy el típico niño rico"

Francisco Villalba tiene solo 28 años y ya es millonario... Muy millonario. El joven tiene 40 millones de euros pero no derrocha, invierte.

Él lo tiene claro y al mes vive con los mil euros que tiene en el banco. "Ahora mi empresa vale 40 millones de euros pero yo vivo como una persona de mi edad, vivo al día", cuenta. Y es que, lejos de gastarse su millonario patrimonio lo que Francisco quiere es ahorrar e invertir.

Tiene coches caros, relojes de lujo e incluso 10 pisos pero vive al día y asegura que lo suyo se lo ha currado que no viene de cuna: "Yo empecé muy joven, no soy el típico niño rico. Mis padres son gente normal, son funcionarios".

"Aprendí a programar gracias a Youtube", cuenta, "Con 16 años empecé a trabajar en una empresa bastante grande y me pagué los estudios en Holanda". ¡Dale al play!