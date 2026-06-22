José Rubio y Javier Domínguez, en la mesa de la juventud: "El juez Peinado le está haciendo la campaña al Partido Socialista"

Hemos hablado con Javier Domínguez y José Rubio, dos jóvenes con diferentes sensibilidades ideológicas, para conocer su opinión sobre los procesos judiciales que afectan al entorno del Gobierno y la repercusión política que están teniendo. Ambos coincidieron en que se trata de un asunto de enorme relevancia pública, aunque mostraron posiciones muy distintas sobre las investigaciones abiertas, la actuación de la Justicia y sus consecuencias. Ambos debatían sin saber que momentos después se haría pública la sentencia del ' caso Mascarillas', contundente y sorprendente a partes iguales.

Para Javier Domínguez, la situación está teniendo un claro coste político para los socialistas. "Sin duda alguna, yo creo que perjudican al PSOE", afirmó al referirse a las distintas informaciones que han ido apareciendo en los últimos meses. A su juicio, "no dejamos de ver casos de personas muy próximas al partido, sobre todo al Gobierno" y "parece que cada día va saliendo algo". Además, defendió que "los casos de corrupción crean cierta desconfianza hacia la política" y que es responsabilidad de todas las formaciones "ser ejemplares y contundentes cuando pasan este tipo de cosas".

Sospechas, investigaciones y condenas

José Rubio, por el contrario, puso el foco en el desarrollo de las investigaciones y en la actuación judicial. "Estáis hablando de los dos tiempos de la justicia", señaló, comparando la rapidez de algunas actuaciones con otros procedimientos que han tardado años en resolverse. El joven recordó que "la realidad es que, de momento, trama a trama, la condena solo ha sido por el caso Mascarillas" y advirtió de que en España también hubo acusaciones muy graves que acabaron archivadas tras años de recorrido judicial. Para Rubio, es importante diferenciar entre las sospechas, las investigaciones y las condenas firmes.

La mayor discrepancia llegó al abordar la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez. Mientras Domínguez defendió que "si un juez adopta una serie de medidas cautelares es porque considera que existen motivos legales para hacerlo" y reclamó que "no podemos desacreditar a la Justicia cada vez que suceden casos de corrupción", Rubio fue mucho más contundente. "El juez Peinado le está haciendo la campaña al Partido Socialista", aseguró, antes de sostener que algunas de sus decisiones han generado un rechazo transversal. "Han puesto de acuerdo a periodistas desde la más extrema derecha hasta la más extrema izquierda", afirmó, cuestionando además el origen de la causa y el alcance de las medidas adoptadas.

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