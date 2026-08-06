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La protección de las menores en Ceuta se ha convertido en prioridad tras sufrir intentos de agresión sexual

Después de la crisis humanitaria y migratoria vivida en Ceuta, siguen alojando y atendiendo a los menores, en especial a las chicas que, ya han sufrido algun intento de abuso sexual.

Ceuta

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La protección de los menores se ha convertido en la principal prioridad tras la crisis migratoria y humanitaria vivida en Ceuta. Según el Gobierno de la ciudad autónoma, actualmente se atiende a más de un millar de menores, aunque por el momento la Policía solo ha logrado identificar a 528. Desde esta mañana, muchos esperan a las puertas de los colegios que se están habilitando para ofrecerles protección y cobijo, donde además, están siendo separados por edades.

El reportero José Domingo está en la ciudad autónoma y explica que, a las primeras que están alojando, son "a las chicas menores de edad" debido a que "se han producido ya varios intentos de agresión sexual", incluso en los colegios. Sus declaraciones reflejan la preocupación existente por la situación de las menores.

Hay organizaciones que advierten de la especial vulnerabilidad de las niñas y adolescentes migrantes, que afrontan una situación de alto riesgo. Las ONG reclaman la habilitación de espacios seguros y la presencia de personal especializado para detectar posibles casos de trata de personas y garantizar una atención adecuada.

Mientras tanto, muchos continúan durmiendo en la calle a la espera de una solución. Además, varias organizaciones sociales denuncian que numerosos menores siguen sin acceso suficiente a agua potable, alimentos y un lugar seguro donde descansar, una situación que agrava aún más la emergencia humanitaria.

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