Jorge Fernández se sincera: "No entiendo este tipo de turistas"

Le ha llegado el turno a Antonio en este panel de La ruleta de la suerte y ya que no tenía nada de dinero en su marcador y el panel estaba casi resuelto, el concursante ha tomado una muy buena decisión: ha apuntado a los 1.000 euros o al gajo de ‘Vacaciones’.

Anteriormente Antonio ya había gastado toda su mala suerte cayendo en los dos gajos malos de ‘Vacaciones’, así que, si algo tenía claro es que los otros dos gajos que quedaban iban a ser buenos, y efectivamente, así ha sido. El concursante ha decidido tirar una última vez y se ha colocado con 700 euros, cantidad con la que ha decidido plantarse y resolver estrenando su marcador con una gran cifra.

Además, el panel que ha resuelto trataba sobre no entender a los turistas que se pasan las vacaciones en la piscina del hotel, y Jorge Fernández no ha podido evitar comentarlo: “Esta vez sí comparto el panel”, ha dicho el presentador asegurando que, aunque él no lo ha escrito, tampoco entiende ese tipo de turistas. Laura Moure, sin embargo, ha salido en su defensa: “Hay gente que prefiere no pensar”, le ha dicho al presentador. Y tú, ¿qué opinas? ¡No te pierdas el vídeo!

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