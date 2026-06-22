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Pilar Velasco, sobre el auto del juez Peinado: "Pasa todos los límites"

Las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez por el juez Peinado se están analizando bajo lupa ante el enfado que ha desatado entre las asociaciones policiales. Las líneas que apuntan directamente a la policía no han gustado al cuerpo y han generado diversidad de opiniones entre Pilar Velasco y Losantos.

Pilar Velasco y Pilar Losantos, sobre el juez Peinado

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Espejo Público
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Este fin de semana un nuevo auto del juez Juan Carlos Peinado ha visto la luz, en él se envía a juicio a Begoña Gómez y se le imponen medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado. Pero, precisamente, ha sido uno de los párrafos de este documento el que ha dado mucho que hablar, ya que señalaba directamente a la policía.

Las polémicas líneas tratan de imputar un presunto delito a los agentes policiales que escoltan a la mujer del presidente por poder llegar a ayudarla a fugarse del país.

"No tiene ni pies ni cabeza", reacciona la periodista Pilar Velasco, quien expone que no es de ignorar que "todas las asociaciones de la policía, desde las mas conservadoras hasta las menos, han pedido que Peinado rectifique sus palabras". De hecho, tan solo hace unos minutos, hemos podido conocer que el CGPJ ha expedientado al magistrado instructor de la causa.

"Pasa todos los límites", añadía al tiempo que aprovechaba para tildar de "alucinante" que sea la policía la que, según asegura, "le recuerde a la justicia del juez Peinado en que consiste el cumplimiento de la ley".

"Es un párrafo jugoso pero hay más para juzgarla"

Rechazando esta crítica, Pilar Losantos toma la palabra para restar importancia a este "párrafo jugoso" defendiendo que "hay muchos más por los cuales se tiene que juzgar a Begoña Gómez".

Pero Velasco responde con contundencia para negar que esta situación sea una anécdota, tal y como la había enmarcado Losantos: "con las cautelares te llevas los derechos fundamentales de una persona por delante, no sé si por ensañamiento, por prevaricación, porque es un juez enajenado, porque no sabe aplicar el derecho, pero no es un detalle menor".

La periodista opta por ejemplificar con el trabajo del juez José Luis Calama, quien imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hace unas semanas, llevó a cabo el pasado 17 de junio ante las declaraciones del exlíder socialista. "El juez Calama argumentó muy bien en su auto como se ponen las medidas cautelares y tiene que ser acreditado específico", zanjaba.

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