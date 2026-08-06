"Ágata es un aprendizaje para Pilar": así ven los actores de Ágata y Lola el pique entre estos dos personajes

Que la llegada de Ágata al equipo de Lola no le ha hecho mucha gracia a Pilar es algo que todo el mundo ha percibido. A la médico forense le repatea que la joven se adelante a sus teorías y, muchas veces, descubra aspectos clave en los casos antes que ella.

A pesar de ese 'pique' que vemos en pantalla, Mireia Oriol, la actriz que da vida a Ágata, nos ha confesado que disfruta mucho de esta trama. "No hay mala fe", ha recalcado. Además, Eva Martín, Lola en la serie, también ha destacado que se lo pasa muy bien como espectadora de esa competitividad.

Por su parte, Eva Fernández, la intérprete que da vida a la forense cree que "Ágata es un aprendizaje para Pilar que le hacía falta". ¿Cómo evolucionará esta relación? ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores de la serie en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas