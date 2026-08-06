Una niña de 22 meses es acribillada por múltiples avispas: "He contado trece picaduras"

Alba de Julián denuncia que el Parque Roma situado en San Fernando de Henares está repleto de avispas. El pasado miércoles su hija de 22 meses estaba jugando cuando de un momento a otro, empezó a escucharla llorar desoladamente. Unas cuantas avispas habían picado a la pequeña en distintas partes del cuerpo "He contado trece picaduras", asegura la protagonista.

Sabe que su hija aguanta bien el dolor pero, cuando escuchó ese llanto reconoce que estaba segura de que se trataba de algo grave. En un primer momento, no sabía de qué podía tratarse, pero, enseguida pudo comprobar que el parque estaba repleto de avispas.

Esta madre confiesa que ha sentido miedo por lo que le pudiese haber pasado a su hija, sobre todo si llega a ser alérgica. Además, explica que los vecinos han denunciado en reiteradas ocasiones en Línea Verde la presencia de avispas e incluso ratas, pero, al no ver ninguna solución, Alba ha decidido hacerlo público: "Hasta donde yo sé no se ha hecho nada para quitar las avispas del parque", alega.

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