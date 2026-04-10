Emiliano García- Page reclama al PSOE que ejerza la acusación en el juicio de Ábalos y Koldo: "Se tiene que aclarar si alguien ha usado el partido como una lavadora de dinero"

El presidente de la Junta de Castilla- La Mancha, Emiliano García- Page, se sienta en el plató de Espejo Público cuando se está celebrando el juicio contra Ábalos y Koldo por el caso mascarillas. Reconoce que informaciones como que Aldama habría cobrado medio millón de euros por el rescate de Air Europa son muy dolorosas para él. "Llevamos mucho tiempo militando en un planteamiento de decencia y ver a personas que han sido todo, enormemente influyentes... es un planteamiento doloroso. Lo positivo es que el tema está en los tribunales y serán los jueces quienes emitan sentencia", establece.

Lamenta que con esta caso se está viendo afectado "el prestigio y la dignidad de las personas". Se pregunta por qué el PSOE no se presenta como acusación particular en esta causa siendo uno de los perjudicados. No cree que sea por miedo a lo que puedan decir los involucrados sobre el partido pero mantiene que "llegados a este punto de confusión esto va a terminar con sentencia". "Por mucho daño que nos haga el PSOE es un partido honesto".

"Somos los perjudicados de que algunos de los nuestros abusen o roben. Se tiene que aclarar quién era el receptor de esas bolsas y si alguien ha usado el partido como una lavadora de dinero. Hablaríamos de abuso de una estructura para negocio personal".

"Esta legislatura era un laberinto sin salida y se está llevando a la ciudadanía a un frentismo de diseño"

Destaca Page que vivimos una época atípica en España porque "esta legislatura era un laberinto sin salida y lo que ha pasado es que se está llevando a la ciudadanía a un frentismo de diseño desde arriba". "El enfrentismo político es polarizado y se trata de segmentar a al audiencia y al electorado", añade.

Afirma el socialista que ni la gente que conoce ni él mismo consumen prostitución ni lo han hecho nunca. Sobre las contrataciones de las 'amigas' de Ábalos que están quedado patentes en sede judicial señala que más allá de que haya un contrapago en sexo la contratación tiene que responder a criterios de méritos. Define lo ocurrido en el partido como algo "de película".

"La posición del Gobierno sobre la guerra es la correcta"

Pedro Sanchez ha sido nombrado campeón del cambio global por una fundación de la ONU. Para Page la posición del Gobierno en la guerra de Oriente Próximo es la correcta. "Todo el mundo piensa lo mismo en el mundo. No entienden cómo Trump se ha colado en el cargo más poderoso del planeta. Hoy Trump le está haciendo un gran daño al país generando un odio que van a pagar generaciones enteras".

Sí cree que "Sánchez quiere convertirse en la némesis de Trump y provocar que nos esté amenazando ahora mismo para retirarnos las bases e incluso con desatar una guerra comercial que se ha quedado en una bravuconada".

Sobre el daño a nivel energético que pueda sufrir España en esta guerra establece que tenemos un salvoconducto en términos energéticos por la energía renovable instalada. "Ya lo hemos visto en otros procesos y también tenemos una dependencia menor del combustible que viene de esa zona del mundo".

"Los presupuestos se van a presentar pero veo muy difícil que se lleguen a aprobar"

Cree que los presupuestos se van a presentar después de las elecciones andaluzas pero ve muy difícil que se lleguen a aprobar. "Tal y como está el panorama en el Congreso se pueden aprobar pero no ser buenos. Es patético no poder aprobarlo y decir que el coste de aprobarlo son más cesiones al independentismo".

Sobre la nueva organización de izquierdas que reivindican figuras como Irene Montero y Gabriel Rufían, apunta que la única con fuerza es Izquierda Unida. "Todo lo demás son fenómenos gaseosos. Hay una ensalada de protagonismos personales, cuando desaparece Pablo Iglesias llega Yolanda Díaz pero a la postre todo el mundo se pregunta qué hay debajo".

A María Jesús Montero le recomienda que se ponga la camiseta de Andalucía como candidata a las elecciones autonómicas. Cree que la estrategia que impera es la de nacionalizar las campañas. "La mejor manera de nacionalizar la campaña andaluza es haber convocado estas elecciones junto a las nacionales".

Emiliano García- Page no sabe si será él el candidato a las elecciones de 2027. "Tengo todavía que despejar muchas incógnitas. A estas alturas lo que hago lo hago con más ilusión que nunca porque no me siento ya por mi edad en la obsesión de verme obligado a hacer nada pero tengo que ponderar muchos factores. No me creo para nada imprescindible. Son factores más de índole personal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.