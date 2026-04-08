Madrugaba, desayunaba, subía un story a redes y se iba a leer libros... así era la 'jornada laboral' de Claudia Montes, ex Miss Asturias

Segunda jornada de declaraciones en el Supremo sobre el caso que salpica a Koldo García y José Luis Ábalos. Esta vez, la protagonista ha sido Claudia Montes, ex Miss Asturias, que ha defendido ante el juez su etapa en la empresa pública Logirail, donde trabajó tras enviar su currículum.

En su testimonio, ha llamado la atención su 'jornada laboral', en la que madrugaba, desayunaba, subía un story a redes sociales y se iba a la biblioteca de Oviedo. "Todos los días me levantaba a las 4:00 0 5:00 de la mañana", ha relatado, precisando que todos los libros que leía "eran sobre trenes". La "amiga" de Ábalos ha asegurado que ese tiempo lo dedicaba para formarse sobre su profesión.

Montes ha explicado que dejó de acudir a su puesto físico por las condiciones de la oficina asignada. Según su versión, se trataba de un espacio en la planta baja, al lado de las escaleras de servicio y "contra la pared".

Aun así, insiste en que nunca dejó de trabajar, y que se iba a la biblioteca de Oviedo para desarrollar su labor desde allí. El problema es que esas ausencias, que llegaron a prolongarse hasta ocho días consecutivos sin justificar, llevaron a que el ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez, iniciara un procedimiento por falta muy grave. Un expediente que nunca llegó a abrirse tras su cese y ser sustituido por Oscar Gómez.

Preguntada por su contratación, Montes ha negado cualquier trato de favor. Asegura que como amiga virtual y del partido de Ábalos, le comentó que estaba en paro, y que éste le envió enlaces de ofertas de trabajo. Tras enviar su currículum, fue seleccionada en Logirail después de un proceso de entrevistas y cuatro semanas de formación.

Del expediente al ascenso

Tras la sustitución del director gerente, la situación da un vuelco inesperado. Lejos de ser despedida, el expediente que se le iba a abrir a Montes pasó a convertirse en un ascenso. Según Óscar Gómez, la responsabilidad de sus ausencias recaía en la empresa por no haberle proporcionado una oficina adecuada. Por ello, optaron por mejorar sus condiciones y elevar su categoría antes que prescindir de ella.

Seis meses después, coincidiendo con el cese de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, el contrato de Claudia Montes terminó. El despido fue declarado improcedente y ella denunció haber sufrido acoso laboral durante su etapa en la empresa, pese a que no lo había manifestado anteriormente.

El nuevo dirigente de la empresa niega haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer. No obstante, Montes ha reconocido que el exministro y Koldo intermediaron y hablaron "con Óscar o con quien hayan hablado porque la situación era injusta". También ha negado que su amigo militante le avisara de que la había colocado en la empresa pública: "Por las pruebas que hay, algo hicieron Ábalos y Koldo para que yo entrara en Logirail, pero nunca me dijeron 'oye, te he enchufado'", ha asegurado.

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