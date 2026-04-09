'Los 4 mosqueteros', el grupo de WhatsApp de los presuntos socios de Aldama: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo"

Tercera y última sesión de la semana en la comisión del Senado sobre el caso mascarillas. Entre las personas que han declarado este jueves, se encuentra César Moreno, empresario y presunto socio de Víctor de Aldama. En el centro de la investigación, un grupo de WhatsApp bautizado como 'Los 4 mosqueteros'. Así se hacían llamar Aldama, Moreno, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano.

Según los informes de la UCO, en ese chat se reflejan movimientos de dinero, pagos y conversaciones que ahora están bajo la lupa judicial. Entre los mensajes, uno especialmente llamativo: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo". Los mensajes, según la Unidad de la Guardia Civil, recogen pagos a una persona identificada como 'K', que los investigadores vinculan con Koldo García. También se habla de envíos de dinero a través de terceros, incluidos movimientos en República Dominicana.

En uno de los chats se hace referencia a "Tickets" que, según la investigación, serían en realidad cantidades de dinero en efectivo. Incluso se mencionan entregas de miles de dólares y la participación del hermano de Koldo, Joseba García, en esos movimientos. Éste aseguró desconocer el contenido

Conversaciones en clave

La investigación también apunta a que los integrantes del grupo compartían imágenes de fajos de dinero alardeando y comentaban cómo lo utilizaban. "He sacado esta mañana de la cuenta. Quedan 1400...", escribía uno de ellos en el chat. Las conversaciones, en muchos casos, utilizaban un lenguaje en clave para referirse a pagos o entregas. Sin embargo, los investigadores consideran que el contenido refleja una operativa organizada para mover dinero y repartir beneficios.

Pese a la contundencia de los mensajes, el empresario César Moreno, uno de los protagonistas, ha optado por no responder ante la comisión: "Prefiero no contestar", ha repetido ante las preguntas sobre su relación con Koldo o sobre los mensajes de su teléfono. También ha negado haberse reunido con él.

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