El futuro de María Jesús Montero tras despedirse del Congreso como ministra: ¿Cuándo dejará el Gobierno?

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa despidiéndose antes de abandonar el Ejecutivo para encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Si el martes lo hizo ante sus compañeros de gabinete en un Consejo de Ministros "muy emotivo" -como aseguró la portavoz Elma Saiz-, este miércoles Montero se ha despedido como ministra en el Congreso de los Diputados, tras la que ha sido su última sesión de control como titular de Hacienda. "Ladran, pues cabalgamos", ha dicho al cerrar su última intervención en la cámara, en referencia al PP.

También ha dedicado palabras a sus compañeros de las filas socialistas y ha agradecido el apoyo de los socios del Ejecutivo al Gobierno de coalición durante los últimos 8 años. "Saben que me empleo a fondo", ha asegurado a los periodistas después de reconocer que echará de menos la política nacional y de defender su trabajo al frente del ministerio. "Ahora estoy en otra tarea que me llena de orgullo y de responsabilidad", ha dicho.

¿Cuándo dejará el Gobierno?

Montero no ha despejado la incógnita sobre la fecha en la que dejará sus cargos en el Ejecutivo y el presidente del Gobierno anunciará su relevo. Será "en los próximos días", aseguran fuentes del Gobierno, que no dan ninguna fecha por cerrada, pero apuntan a que podría anunciarse esta misma semana.

El anuncio no se espera antes del viernes 27 de marzo y se da por hecho que se producirá antes del Consejo de Ministros del martes 31 de marzo, al que ya no se asistiría Montero. La actual vicepresidenta no renunciará a su acta de diputada en el Congreso, aunque tendría que dejarla al recoger el acta de diputada autonómica.

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