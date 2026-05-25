“Se me olvidó que estamos en La Voz Kids”: Luis Fonsi pierde la cabeza con este talent

Sergio salió al escenario de La Voz Kids para hacer suya la canción ‘Stay’ de Riahanna. Una interpretación sobrecogedora que puso la piel de gallina a los coaches. Y es que los cuatros se giraron para disfrutar de la actuación con todas las de la ley, dejándose llevar por una voz que apunta maneras en el programa.

“Yo nunca había visto esto”, ha dicho Luis Fonsi. El puertorriqueño fue el último en darse la vuelta; sin embargo, hablando con el talent, no ha escondido su euforia en lo más mínimo: “A mí se me olvidó que estamos en La Voz Kids, ¿cómo alguien puede cantar así a los 15 años?”.

Ana Mena tampoco se ha quedado atrás, dejando claro que Sergio tiene “una voz perfecta” y ha categorizado como “increíble” su audición a ciegas. Mientras que Antonio Orozoco, literalmente, se ha quedado sin palabras y con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos.

Finalmente, Sergio ha optado por irse con Luis Fonsi. Así que el coach ya tiene en su equipo al responsable de una de las actuaciones con las que más ha alucinado en el programa. ¡Dale play al vídeo y vuelve a ver este momentazo!

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