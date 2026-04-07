María Martín, directora de comunicación de GAD 3, sobre la "trampa" de los sondeos: "El CIS manipula a la opinión pública"

Andalucíase prepara para una cita con las urnas, que tendrá que votar el próximo domingo 17 de mayo. Las últimas encuestas publicadas y la evolución histórica del voto permiten dibujar posibles escenarios sobre la composición del futuro Parlamento andaluz.

Espejo Público acoge a María Martín, directora de Comunicación de GAD 3, para poder interpretar y detallar el sondeo más reciente publicado de cara a las votaciones de la comunidad autónoma andaluza, en el que ya puede desdibujarse una mayoría absoluta de Juanma Moreno y un PSOE que se expondría al "peor resultado de la historia".

María remarca que "todo puede cambiar" ante tales resultados recabados justo "tras la convocatoria electoral". Pero, añade que, a diferencia del reparto de la izquierda, "la derecha deja una suma bastante estable" pese a presentar incertidumbres respecto a la necesidad de Vox de los populares.

En cuanto a la izquierda del Partido Socialista, "habrá que ver cual de los dos partidos Adelante Andalucía o Por Andalucía logrará tener hegemonía", ya que es algo que "dirá mucho del posterior resultado a nivel nacional", apunta la experta.

"Optimismo de cara a las elecciones generales"

Recientemente, en una entrevista para Espejo Público, Carlos Cuerpo, actual vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, se mostró optimista y auguró la llegada del PSOE "más allá de 2027", a pesar de que no es lo que apuntan las encuestas.

En este marco, María Martín apunta que "no hay que ser pesimista en política porque se transmite a la opinión publica y, en ese momento, terminas derrotado", haciendo apología a "los errores del pasado" del gobierno de Zapatero en 2011. Desde esta perspectiva, añade "se puede explicar la estrategia que está siguiendo el CIS".

"El CIS juega con la incertidumbre"

El Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por José Félix Tezanos (CIS), tal y como hemos podido conocer en el plató de 'Espejo Público', ha invertido 18 millones de euros para hacer encuestas de votos de cara a las elecciones generales. María Martín, respecto a esta cifra, ha señalado que lo han hecho para que "los de izquierdas no pierdan el optimismo".

La analista acusa al CIS de "manipular a la opinión pública" y les pide que "informen y sean transparentes, en vez de jugar con la incertidumbre". "El CIS siempre había, al menos, acertado el partido ganador", concluye.

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