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Rufián impulsa su alianza para "una izquierda fuerte" junto a Montero: "Si no, nos matarán"

Este encuentro entre ambos dirigentes pretende impulsar una unión de izquierdas frente al auge de la derecha.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero

Rufián impulsa su alianza junto a Montero: "Si no, nos matarán" | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, han defendido este jueves la unidad de los partidos y apuestan por que sus respectivos partidos sean líderes en Cataluña y el resto de España: "Si no, nos matarán".

Así lo han manifestado ambos dirigentes en un acto celebrado en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que ha reunido a más de 300 personas.

El debate, titulado en catalán Què s’ha de fer? ("¿Qué se tiene que hacer?") ha empezado con la pregunta de qué hacer ante el panorama actual de auge de la derecha.

Rufián ha comenzado su intervención con la cuestión sobre qué debe hacer la izquierda alternativa para superar la ola reaccionaria: "¿Por qué ERC no puede inspirar como en otros momentos a la izquierda española?" ,

Además, en su intervención, Rufián ha reclamado directamente a la cúpula de su partido que "lidere" la construcción de confluencias de izquierdas en Cataluña: "Si me va el cargo, me voy a mi casa". La propuesta del diputado no cuenta con el aval de la dirección de ERC.

El dirigente de Esquerra ha indicado que "Podemos, conjuntamente con otras fuerzas políticas, puede ayudar a estas confluencias, sin que nadie deje de ser lo que es" y que del mismo modo ERC puede hacerlo en Cataluña.

Por su parte, Montero ha remarcado su voluntad de "hacer equipo" con Rufián para intentar que Podemos y ERC "hagan el trabajo de movilizar todos los esfuerzos para que haya una izquierda fuerte".

En ese sentido, la eurodiputada ha pedido pensar más allá del asunto electoral. "Uno de los retos pasa por poner en el centro nuestro proyecto de una sociedad mejor y estar orgullosas de ellos. Hay que recuperar la brújula de los principios", ha añadido. También defiende que ello debe acabar en "la capacidad de hacer que pasen cosas" como la intervención de los precios de la vivienda.

Polémica en ERC

Este acto ha dado lugar a un debate dentro de ERC. Mientras que una parte está más a favor de la unión de las izquierdas, como lo es la de Rufián o el propio Tardà, los sectores más partidarios en el eje independentista tienen la intención de reforzar la marca propia de ERC y evitar alianzas.

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