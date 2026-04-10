Page, sobre el juicio del 'caso mascarillas': "Me agradaría que no nos conformemos con negar las cosas y ponernos en el lado de la acusación"

Emiliano García-Page ha analizado la situación política y judicial que vive la actualidad española en estos momentos en Espejo Público. El presidente de Castilla La-Mancha ha reconocido que es "muy doloroso" escuchar todo lo que se está diciendo en el Tribunal Supremo en el juicio por el 'caso mascarillas' y cree que su partido debería dar un paso al frente y presentarse como acusación.

"Francamente es muy doloroso. Los que llevamos muchísimo tiempo militando, no solo en el PSOE, sino en un planteamiento de decencia, ver a personas que lo han sido todo, en este planteamiento es doloroso. La parte positiva es que está en los tribunales y que los jueces van a emitir sentencia y, eso va a clarificar muchísimo los comportamientos", ha expresado Page. El presidente autonómico reconoce que "no se pase a ser acusación no significa complicidad", pero considera que en el momento actual en el que existe una gran "maraña" conviene que quede "muy claro el papel de cada cual". Ya que explica: "La política tiende a una generalización que tiene mucho de injusto, por eso a mí me agradaría que no nos conformemos con negar las cosas y demos un paso más, ponernos en el lado de la acusación".

Aunque habitualmente crítico con Pedro Sánchez, Page ha defendido la honestidad del partido, "el PSOE es un partido honesto, como creo que lo son los otros partidos". Y preguntado sobre si pudiese ser que el Gobierno no se presente como acusación por miedo a que alguno de los acusados tire de la manta, él no comparte esa sensación y tras la declaración de Carmen Pano en la que reafirmó que ella llevó en dos ocasiones dos bolsas de dinero a Ferraz, Page se pregunta: "¿Quién era el receptor? ¿Alguien ha podido usar al PSOE como lavadora de dinero? Entonces ya no es financiación, todo lo contrario, sería abuso de una estructura. Eso nos tendría que llevar a ser acusación clarísima".

En este sentido, ha recordado que esta legislatura nació con una "tremenda carga de limpieza". "Era una legislatura de limpieza ética y moral" y añade que "a diferencia de lo que piensan otros, no me conformo con empatar con el PP, el PSOE no podemos empatar, ese no es el juego" por eso no sirve con actuar de la misma forma que actuaron otros o del mismo modo que se hizo en otro tiempo.

Preguntado sobre si cree que Pedro Sánchez agotará o no la legislatura se limitó a decir: "No lo sé, no me lo va a consultar".