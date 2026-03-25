Pedro Sánchez denuncia que "no estamos ante el mismo escenario que en Irak, estamos ante algo mucho peor", en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su comparecencia recordado la guerra de Irak. "Olvidar es el mismo paso para cometer el error", aseguraba que "aquel 15 de febrero de 2003 más de 3 millones de españoles salieron a manifestarse con un mensaje claro 'no a la guerra'".

"Yo fui uno de ellos", y señala que el expresidente del Gobierno, José María Aznar lo hizo "para contentar a un presidente de Estados Unidos" y meter a España en el "mayor desastre geopolítico del mundo" solo porque "quería que Bush le invitara a un puro".

"Y ahora la historia se repite, no como farsa, sino como tragedia". Cuenta que a Aznar le reemplaza Feijoo y Abascal, y a Bush le reemplaza Trump. Y ahora en lugar de Irak "tenemos a Irán, un país con un peso sobre la economía global cinco veces mayor".

Explica que la fuerza militar iraní cuenta con "más soldados regulares que Francia, Italia y Alemania juntos". Se trata de un país que lleva "40 años preparándose para la guerra". "No estamos ante el mismo escenario que la guerra de Irak sino mucho peor" porque Teherán tiene "tecnologías muy avanzadas capaces de destruir aviones en pleno vuelo, controlar el estrecho de Ormuz pese a la presencia de flota americana y lanzar misiles balísticos a 4000 kilómetros de distancia".

EE.UU. rechazó la propuesta

El presidente echa la vista atrás recordando el 22 de junio de 2025 cuando EE.UU. bombardeó complejos militares de Irán, según ellos, el régimen de los ayatolás estaba, y cito textualmente, muy cerca de enriquecer el suficiente uranio como para construir ojivas nucleares".

También sobre "la propuesta que la Administración de EE.UU. tuvo en sus manos". Casi un mes antes del los bombardeos a Irán, "según las informaciones de medios internacionales y nacionales acreditados se decía que había delegaciones de Estados Unidos e Irán que estaban negociando".

Durante semanas, los medios informaban de reuniones en Omán y Ginebra, que finalmente "parece, según esas informaciones, que Irán terminó abriéndose a firmar un nuevo acuerdo nuclear". Pero Estados Unidos "rechazó esta propuesta sin dar explicaciones y exactamente dos días después, el 28 de febrero, comenzó a bombardear Teherán junto al gobierno del primer ministro Netanyahu sin avisar a sus aliados, sin amparo legal y sin un objetivo definido".

Recuerda el rechazo de España a Estados Unidos de usar las bases de Rota y Morón, así como "todos los planes de vuelos que contaban acciones relacionadas con la operación en Irán, incluidos los aviones de reportaje": "No ha sido fácil, pero lo hemos hecho porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales", entre otros motivos.

26 días han pasado desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. Durante este tiempo el conflicto se ha agravado por ambas partes con ataques a infraestructuras de gas, fábricas de materiales explosivos o la intercepción de misiles iraníes en territorio de la OTAN.

Desde el primer momento, Pedro Sánchez, manifestó su posición recuperando el "no a la guerra". Lo hizo en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa. Además, advirtió que nuestro país no sería "cómplice de algo malo para el mundo".

El último pronunciamiento del jefe del Ejecutivo llegó el viernes, con el anuncio de un plan anticrisis de 80 medidas que moviliza 5.000.000 de euros para paliar los efectos de la guerra en Irán. Entre las medidas se encuentra la rebaja al 10% de la gasolina y gasóleo, que conlleva un ahorro de unos 30 céntimos por litro. El mismo porcentaje se aplica al gas, los pellets y la leña

Otro de los puntos del paquete es la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, al igual que para la compra de fertilizantes. Sánchez defendió que estas medidas son para que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra".

Ahora en el Congreso de los Diputados comparece para explicar la posición de España ante la guerra, su visión y explicar el primer paquete de medidas anticrisis anunciadas, que mañana será sometido a votación por los grupos parlamentarios en la Cámara Baja.

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