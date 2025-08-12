Así se grabó la promo de Y ahora Sonsoles: "Esto es cine, esto es Hollywood"

La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles está más cerca que nunca y para prueba... La promo de la presentadora y el resto de colaboradores dándolo todo a ritmo de Grease.

"Sonsoles, ¿qué has hecho este verano", le pregunta Ana Obregón a la presentadora que interpreta a una Sandy, enamoradísima de Danny Zuko (Roberto Brasero), en una de las escenas más famosas de la mítica película.

La promo tiene como escenario la Escuela Superior de Agrónomos (Ciudad Universitaria de Madrid) y el resultado es obra de la magia del equipo de 115 personas entre técnicos, elenco y figuración. ¡Que lo dieron todo!

"Está yendo todo genial, es un gusto trabajar con María del Monte y Ana Obregón", decía Sonsoles a lo que Ana añadía: "Esto es brutal". "Esto es cine, esto es Hollywood", aseguraba Brasero, "con una promo así vamos a ir a lo grande y con mucho ritmo". ¡Dale al play para ver el detrás de las cámaras!