Así se grabó la promo de Y ahora Sonsoles: "Esto es cine, esto es Hollywood"

Sonsoles Ónega acompañada de Roberto Brasero y algunos de los colaboradores del programa como Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay lo daban todo en la grabación de la promo a ritmo de Grease.

Así se grabó

Marta Requejo
La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles está más cerca que nunca y para prueba... La promo de la presentadora y el resto de colaboradores dándolo todo a ritmo de Grease.

Y ahora Sonsoles prepara la vuelta al cole con una promo al ritmo de Grease

"Sonsoles, ¿qué has hecho este verano", le pregunta Ana Obregón a la presentadora que interpreta a una Sandy, enamoradísima de Danny Zuko (Roberto Brasero), en una de las escenas más famosas de la mítica película.

La promo tiene como escenario la Escuela Superior de Agrónomos (Ciudad Universitaria de Madrid) y el resultado es obra de la magia del equipo de 115 personas entre técnicos, elenco y figuración. ¡Que lo dieron todo!

"Está yendo todo genial, es un gusto trabajar con María del Monte y Ana Obregón", decía Sonsoles a lo que Ana añadía: "Esto es brutal". "Esto es cine, esto es Hollywood", aseguraba Brasero, "con una promo así vamos a ir a lo grande y con mucho ritmo". ¡Dale al play para ver el detrás de las cámaras!

