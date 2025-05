García-Page, sobre Pedro Sánchez, después de acusarle de "tocar los cojones": "Si se conocen los mensajes es porque Ábalos decidió guardarlos"

Esta semana ha irrumpido en la actualidad política, de manera contundente, la filtración a la prensa del chat de WhatsApp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, ahora investigado por el Tribunal Supremo en la trama del 'caso Koldo'.

Las descalificaciones del presidente, a distintos miembros del PSOE que han manifestado opiniones críticas o distintas a las seguidas por la cúpula del partido, o a otros políticos pertenecientes a alguno de sus gobiernos de coalición, han sido de los más impactante y comentado en los medios de comunicación. Entre los mensajes más llamativos están esas calificaciones: "Hipócrita" o "petardo" a Javier Labán, expresidente de Aragón; "pájara" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "torpe" o "maltratador" a Pablo Iglesias, "jodida" a Susana Díaz, o "tocacojones" a Emiliano García-Page.

Precisamente Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha del Partido Socialista, ha respondido a Susanna Griso en 'Espejo Público' sobre el escándalo de la filtración de ese chat entre Ábalos y Sánchez.

"La unanimidad de uno, no es unanimidad, es otra cosa"

El político socialista subrayaba la importancia de que exista debate político dentro de las formaciones. Considera que en el partido socialista se atraviesa una época en la que escasea la contraposición de ideas y compara la situación actual con otras pasadas: "No milito en un partido para que uno decida por todos los demás. Eso no es unanimidad. La unanimidad de uno no es unanimidad es otra cosa".

"Ha pasado algo previo"

A propósito de la filtración de las conversaciones que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, Page ya ha insinuado con anterioridad una tesis sobre la fuente de la misma. Esta mañana hablaba en la misma línea: "Si se conocen los mensajes es porque ha pasado algo previo. Ábalos decidió guardar los mensajes".

El presidente de Castilla-La Mancha quería poner el foco en el hecho de que el exministro de Transportes tomara la decisión de almacenar las comunicaciones en su poder, con intenciones desconocidas por García-Page, que sonreía al expresar la siguiente frase: "Otros deciden borrar los mensajes".

También queda como una incógnita hasta que punto pensaba Page en el teléfono móvil del fiscal general del Estado con esa alusión al borrado de mensajes, el político se limitaba a decir: "Hay más gente".

Una situación infame

No hacía un buen diagnóstico del panorama político español, que advertía que éste no pasa precisamente por su mejor momento: "La situación política en España esta en unos momentos infames".

Sorprende la reflexión final que hace el socialista sobre la tan mencionada 'máquina del fango', que la actualidad parece refutar: "Hay más fango interno en los partidos que en la sociedad".

