Joe Jonas se reencuentra con su ex Demi Lovato para cantar los éxitos de Camp Rock y enloquecen a sus fans

Demi Lovato y Joe Jonas fueron dos de las grandes estrellas de la época dorada de Disney Channel, juntos conquistaron a toda una generación en la película musical Camp Rock y su secuela.

La química entre sus personajes, Mitchie Torres y Shane Gray, trascendió la pantalla, y no tardaron en ser una de las parejas más seguidas y comentadas del momento.

Su relación fue breve, pero suficiente para que los fans la recordaran con cariño como parte de aquella era de música, películas y series que marcaron la adolescencia de millones de adolescentes.

Más de una década después, en el concierto inaugural de la gira conmemorativa JONAS20 de los Jonas Brothers, se ha vivido un momento muy especial que ha transportado a aquella época.

Joe sorprendía al público interpretando "Gotta Find You" antes de invitar a Demi a unirse a él en el escenario para revivir juntos los éxitos de la película, interpretando canciones como Wouldn’t Change a Thing y This Is Me.

Al terminar la actuación, Joe comentaba al público que no habían cantado esa canción en "casi 10 años", mientras Lovato añadía con una sonrisa que "puede que fuese incluso más".

Joe Jonas y Demi Lovato | Gtres

Lovato lo compartió en sus redes sociales con un divertido vídeo de ambos haciendo playback con Wouldn’t Change a Thing y la emblemática frase de Debby Ryan: "Sentada con el presidente deDisney Channel".

En el pie de foto escribía: "Para los libros de historia", mencionando al mediano de los Jonas Brothers.

El marido de la cantante, Jordan Lutes, con quien lleva poco más de dos meses casada también reaccionaba a la actuación de su mujer y su exnovio escribiendo en las historias de Instagram: "No podría estar más orgulloso de ti cariño".

Este reencuentro, cargado de nostalgia y cariño, ha supuesto un hito para todos aquellos que crecieron y fueron parte del icónico Disney Channel.