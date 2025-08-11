Una madre rompe a llorar por el acoso que recibe de su hija: "Vivo con pánico, me llamó y me dijo que se iba a quitar la vida"

Sonia es una madre que vive un auténtico calvario con su hija Naiara, quien sufre un trastorno de la personalidad desde los 12 años. Desde entonces, su madre ha tenido que convivir con muchas agresiones, mucho dolor, terror e indefensión, lo que le ha llevado a denunciar a su propia hija y a tener una orden de alejamiento.

"No necesita estar en la cárcel, sino ayuda de los servicios sociales"

Un equipo de Espejo Público ha hablado con Sonia, quien ha mostrado entre lágrimas su desesperación y miedo: "No puedo más, me han diagnosticado un estrés postraumático por todo lo que hemos vivido. Los Mossosd'Esquadra me recomendaron que denunciara, porque mi vida corría peligro, y se llevaron a mi hija al calabozo y le quitaron la medicación. Al día siguiente un juez me dijo que no necesitaba estar en la cárcel, sino ayuda de los servicios sociales, y que yo como madre ya había llegado al límite".

"Me llamó y me dijo que se iba a quitar la vida"

La madre de Naiara aprovecha los micrófonos de Antena 3 para pedir ayuda, porque ya no puede más. Sonia lleva años pidiendo que ingresen a su hija en un piso tutelado pero lo que le han dicho es que hasta que no vuelva a intentar una "autóisis" que no.

"Me llamó con un teléfono y me dijo que se iba a quitar la vida si la dejaba sola. Vivo con miedo de que me llamen y me digan que ha hecho algo, pero los médicos me dicen que no pueden ayudarme, solo me dicen que puedo meterla en un albergue con delincuentes. Pero mi hija necesita ayuda, no sabe cuidarse sola, no sabe ni comprar una barra de pan", ha relatado entre lágrimas Sonia, en Más Espejo.

"Para ella es todo una amenaza, incluso que le digamos que se duche"

Por si esto no fuera suficiente, Sonia tiene otro hijo con 10 años que padece autismo, y ha contado en el programa lo difícil que es protegerlo: "Vivíamos con miedo, porque la agresividad era verbal y física. Ahora mismo está sola en casa de una amiga, porque los servicios sociales no hacen nada. Estuvo en casa de su tía, pero hubo otro altercado, porque para ella todo es una amenaza, incluso que le digamos que se duche o se vista, a ella no le importa andar desnuda".

"El sistema ha fallado contigo"

La abogada del programa, Montse Suárez no ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre este caso, y le ha dicho a Sonia que: "El sistema ha fallado contigo, ahora la vida de la amiga de tu hija corre peligro. La respuesta no la puede dar un juez, el hospital tiene que darla en conjunto, tenemos que llamar a la puerta desde aquí, y ser tu voz".

