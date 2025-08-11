Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ACOSO DE SU HIJA

Una madre rompe a llorar por el acoso que recibe de su hija: "Vivo con pánico, me llamó y me dijo que se iba a quitar la vida"

Sonia lleva años pidiendo el ingreso de su hija en un centro tutelado, y ha relatado en Espejo Público que "ha tenido una orden de alejamiento con su hija".

Sonia

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Sonia es una madre que vive un auténtico calvario con su hija Naiara, quien sufre un trastorno de la personalidad desde los 12 años. Desde entonces, su madre ha tenido que convivir con muchas agresiones, mucho dolor, terror e indefensión, lo que le ha llevado a denunciar a su propia hija y a tener una orden de alejamiento.

"No necesita estar en la cárcel, sino ayuda de los servicios sociales"

Un equipo de Espejo Público ha hablado con Sonia, quien ha mostrado entre lágrimas su desesperación y miedo: "No puedo más, me han diagnosticado un estrés postraumático por todo lo que hemos vivido. Los Mossosd'Esquadra me recomendaron que denunciara, porque mi vida corría peligro, y se llevaron a mi hija al calabozo y le quitaron la medicación. Al día siguiente un juez me dijo que no necesitaba estar en la cárcel, sino ayuda de los servicios sociales, y que yo como madre ya había llegado al límite".

"Me llamó y me dijo que se iba a quitar la vida"

La madre de Naiara aprovecha los micrófonos de Antena 3 para pedir ayuda, porque ya no puede más. Sonia lleva años pidiendo que ingresen a su hija en un piso tutelado pero lo que le han dicho es que hasta que no vuelva a intentar una "autóisis" que no.

"Me llamó con un teléfono y me dijo que se iba a quitar la vida si la dejaba sola. Vivo con miedo de que me llamen y me digan que ha hecho algo, pero los médicos me dicen que no pueden ayudarme, solo me dicen que puedo meterla en un albergue con delincuentes. Pero mi hija necesita ayuda, no sabe cuidarse sola, no sabe ni comprar una barra de pan", ha relatado entre lágrimas Sonia, en Más Espejo.

"Para ella es todo una amenaza, incluso que le digamos que se duche"

Por si esto no fuera suficiente, Sonia tiene otro hijo con 10 años que padece autismo, y ha contado en el programa lo difícil que es protegerlo: "Vivíamos con miedo, porque la agresividad era verbal y física. Ahora mismo está sola en casa de una amiga, porque los servicios sociales no hacen nada. Estuvo en casa de su tía, pero hubo otro altercado, porque para ella todo es una amenaza, incluso que le digamos que se duche o se vista, a ella no le importa andar desnuda".

"El sistema ha fallado contigo"

La abogada del programa, Montse Suárez no ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre este caso, y le ha dicho a Sonia que: "El sistema ha fallado contigo, ahora la vida de la amiga de tu hija corre peligro. La respuesta no la puede dar un juez, el hospital tiene que darla en conjunto, tenemos que llamar a la puerta desde aquí, y ser tu voz".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sonia

Una madre rompe a llorar por el acoso que recibe de su hija: "Vivo con pánico, me llamó y me dijo que se iba a quitar la vida"

Receta exprés de piña rellena, de Arguiñano: "Fijaros qué espectáculo de postre hemos hecho en un boleo"

Karlos Arguiñano elabora un postre excelente: piña rellena

Ferrán Llansana sobre el turismo dental en Marruecos

Un dentista explica los riesgos del alarmante 'turismo dental' en Marruecos: "Preparaciones muy agresivas. Es irreversible"

¡Fuente de colágeno para la piel! Arguiñano elabora unas manitas de cordero con patatas: "Una receta súper barata y riquísima"
Para 4 personas

Un plato muy reconfortante de Karlos Arguiñano: manitas de cordero con patatas

Alfonso
Incendio

La desesperación del alcalde de Carucedo por los incendios: “Es un infierno, tuve que evacuar de mi casa y escaparon hasta los bomberos”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en Emparejados
Presentadores de Emparejados

Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “A nosotros nos ponen las preguntas más puñeteras”

La pareja nos ha contado las novedades que llegan a la nueva temporada de Emparejados que se estrenará muy pronto en Antena 3. Humor, confidencias y espectáculo de la mano de Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Deán
Mezquita de Córdoba

El deán de la Mezquita de Córdoba sobre el incendio: “Se ha puesto de manifiesto que estábamos preparados”

Joaquín Alberto Nieva ha querido poner en valor la actuación del Cabildo y de los servicios de emergencia, ante lo que considera un “daño mínimo”

Xavier García Albiol sobre inmigración

Xavier García Albiol se muestra contundente ante el traslado de los menores migrantes: "España no está preparada para acoger a más personas"

Doctor Fuertes

El médico psiquiatra Fuertes, sobre el intento de suicidio del ex comisionado para la DANA: "Ha sido una forma de llamar la atención y buscar la disculpa"

José Ángel Antelo sobre inmigración

José Ángel Antelo, sobre el traslado de los menores migrantes: "No me creo nada de lo que diga Pedro Sánchez, ni sobre la edad ni sobre el origen"

Publicidad