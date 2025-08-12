Cristoph es suizo y decidió jubilarse en España: "Con 1.400 euros al mes era imposible vivir en Suiza"

España lleva años siendo uno de los países favoritos por muchos pensionistas europeos para pasar aquí su jubilación. A día de hoy, son 400 mil los jubilados extranjeros que se retiran en nuestro país.

Una tendencia que llevamos mucho tiempo viendo y que ahora vivimos es nuestras propias carnes que sean nuestros jubilados los que se van.

Pero, ¿qué supone para nuestro país y cuánto repercute económicamente que gasten su pensión aquí? Hablamos con Cristoph, un suizo retirado en Frigiliana.

"En los años 90 cuando trabajé en Madrid durante 4 años siempre dije que quería vivir en España", cuenta, "Es lo que hemos hecho y es un acierto total". "Con mi jubilación de 1.400 euros y la de mi mujer sería imposible vivir en Suiza". ¡Dale al play!