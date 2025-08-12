Antena 3 LogoAntena3
Cristoph es suizo y decidió jubilarse en España: "Con 1.400 euros al mes era imposible vivir en Suiza"

Ayer veíamos cómo hay una nueva tendencia entre los jubilados españoles de irse a otros países a disfrutar de su pensión pero... ¿Y los pensionistas extranjeros que eligen España? Nuestro país también es un destino elegido por muchos jubilados de países europeos.

Marta Requejo
España lleva años siendo uno de los países favoritos por muchos pensionistas europeos para pasar aquí su jubilación. A día de hoy, son 400 mil los jubilados extranjeros que se retiran en nuestro país.

Una tendencia que llevamos mucho tiempo viendo y que ahora vivimos es nuestras propias carnes que sean nuestros jubilados los que se van.

Pero, ¿qué supone para nuestro país y cuánto repercute económicamente que gasten su pensión aquí? Hablamos con Cristoph, un suizo retirado en Frigiliana.

"En los años 90 cuando trabajé en Madrid durante 4 años siempre dije que quería vivir en España", cuenta, "Es lo que hemos hecho y es un acierto total". "Con mi jubilación de 1.400 euros y la de mi mujer sería imposible vivir en Suiza". ¡Dale al play!

