El padre de Aroa es adicto a las compras por internet: "Llegan 100 paquetes al año"

Aroa tiene 16 años y tiene que controlar que su padre haga comprar innecesarias por Internet. Dice que ya es un problema pues realiza entre dos y tres pedidos al mes. Hoy nos lo cuenta.

Aroa está desesperada con las compras innecesarias que su padre hace mensualmente a través del móvil en cierta aplicación. Resulta que solo compra chorradas y además lo hace en dos o tres pedidos al mes.

Su hija asegura que todo son cosas para adornar la cocina, el baño, camillas, cosas relajantes porque ha hecho un curso de fisioterapeuta y de maderoterapia y no para de comprar utensilios.

Aroa ya no sabe qué hacer porque su madre le resta importancia tomándoselo a risa pero la cosa empieza a ser preocupante. "Fui a entrar al baño y al levantar la puerta del retrete vi un gato", cuenta.

"Después del apagón se volvió loco y empezó a comprar un montón de linternas", asegura, "Se gasta 100 euros mínimo al mes". "Algunas compras son útiles", le defiende su mujer.

