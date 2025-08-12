LO CUENTA
El padre de Aroa es adicto a las compras por internet: "Llegan 100 paquetes al año"
Aroa tiene 16 años y tiene que controlar que su padre haga comprar innecesarias por Internet. Dice que ya es un problema pues realiza entre dos y tres pedidos al mes. Hoy nos lo cuenta.
Publicidad
Aroa está desesperada con las compras innecesarias que su padre hace mensualmente a través del móvil en cierta aplicación. Resulta que solo compra chorradas y además lo hace en dos o tres pedidos al mes.
Su hija asegura que todo son cosas para adornar la cocina, el baño, camillas, cosas relajantes porque ha hecho un curso de fisioterapeuta y de maderoterapia y no para de comprar utensilios.
Aroa ya no sabe qué hacer porque su madre le resta importancia tomándoselo a risa pero la cosa empieza a ser preocupante. "Fui a entrar al baño y al levantar la puerta del retrete vi un gato", cuenta.
Más Noticias
- A Kiko una suplementación de vitamina D le llevó a la UCI: "No sabía hasta que punto podría ser mala para el cuerpo"
- Lorena Moreno tiene fobia a las aceitunas: "Voy a un sitio a comer y como me las pongan en la mesa las tengo que tapar"
- Dani Nicols, experto joyero, sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: "No hemos visto en la historia una pieza así"
"Después del apagón se volvió loco y empezó a comprar un montón de linternas", asegura, "Se gasta 100 euros mínimo al mes". "Algunas compras son útiles", le defiende su mujer.
Publicidad