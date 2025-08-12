Melissa y su hijo viven con piebaldismo desde su nacimiento: "Es una mutación genética que se produce en el embarazo"

Melissa y su hijo Leo viven con una condición que les hace tener manchas blancas en su piel. Una particularidad que ha pasado de generación en generación en su familia.

A pesar de los comentarios fuera de lugar que ha recibido a lo largo de su vida, Melissa ya ha aprendido a quererse y no le afecta sino que le enorgullece vivir con esta condición.

"Es una mutación genética que se produce en el embarazo y va generación tras generación", cuenta Melissa. "A los 40 días del parto empiezan a verse las manchas en el bebé", explica, "Yo de pequeña lo veía normal".

Hoy transmite a sus hijos un poderoso mensaje: ser diferente no es un problema, es lo que te hace único. "Algunos niños en el colegio, lo más pequeñitos, me preguntan: 'qué te ha pasado'", dice Leo.