Melissa y su hijo viven con piebaldismo desde su nacimiento: "Es una mutación genética que se produce en el embarazo"

Melissa convive desde su nacimiento con piebaldismo, una condición genética hereditaria que le provoca manchas sin pigmento en la piel y que su hijo también ha heredado.

dalmata

Marta Requejo
Melissa y su hijo Leo viven con una condición que les hace tener manchas blancas en su piel. Una particularidad que ha pasado de generación en generación en su familia.

A pesar de los comentarios fuera de lugar que ha recibido a lo largo de su vida, Melissa ya ha aprendido a quererse y no le afecta sino que le enorgullece vivir con esta condición.

"Es una mutación genética que se produce en el embarazo y va generación tras generación", cuenta Melissa. "A los 40 días del parto empiezan a verse las manchas en el bebé", explica, "Yo de pequeña lo veía normal".

Hoy transmite a sus hijos un poderoso mensaje: ser diferente no es un problema, es lo que te hace único. "Algunos niños en el colegio, lo más pequeñitos, me preguntan: 'qué te ha pasado'", dice Leo.

Una afición que resiste al tiempo: el alegato de Alfred García a favor de las cámaras analógicas

Una afición que resiste al tiempo: el alegato de Alfred García a favor de las cámaras analógicas

antonio

Antonio Rico, graduado en Derecho con 38 matrículas de honor: "Mi truco ha sido coger los apuntes a mano"

jubilado

Cristoph es suizo y decidió jubilarse en España: "Con 1.400 euros al mes era imposible vivir en Suiza"

paquetes
LO CUENTA

El padre de Aroa es adicto a las compras por internet: "Llegan 100 paquetes al año"

kiko
INVESTIGACIÓN

A Kiko una suplementación de vitamina D le llevó a la UCI: "No sabía hasta que punto podría ser mala para el cuerpo"

Kiko llevaba un mes con síntomas preocupantes que le llevaron al hospital donde permaneció ingresado en la UCI. Después de unas pruebas vieron que todo se debía a una suplementación de vitamina D. Nos cuenta su historia.

fobia
FOBIAS RARAS

Lorena Moreno tiene fobia a las aceitunas: "Voy a un sitio a comer y como me las pongan en la mesa las tengo que tapar"

Lorena siente una fobia brutal por este encurtido desde que tiene uso de razón. Lo peor de todo es que su familia tiene una empresa de aceitunas que jamás podrá heredar. Nos cuenta su historia.

anillo

Dani Nicols, experto joyero, sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: "No hemos visto en la historia una pieza así"

Making of promo Sonsoles

Así se grabó la promo de Y ahora Sonsoles: "Esto es cine, esto es Hollywood"

chiqui

Chiqui Martí y el grave accidente que le dejó en silla de ruedas: "Le dije al doctor que me pinchase que yo quería terminar mi sesión"

