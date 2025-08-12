Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Chiqui Martí, la bailarina erótica más famosa de España

La bailarina revolucionó la televisión de los 90 con sus bailes eróticos en barra hasta que una caída la dejó en silla de ruedas durante un tiempo. Hoy, repasamos su vida y su trayectoria profesional. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Marta Requejo
A principios de los años noventa los bailes sensuales de Chiqui Martí en un barra revolucionaron lo que hasta entonces estábamos acostumbrados a ver en televisión.

La bailarina llegó incluso a actuar en el cabaret El Molino, el más reputado de Barcelona y es allí donde descubre y se enamora del streap tease… inspirada por Yolanda Ramos.

Un accidente con las telas con las que ensayaba le dejó en silla de ruedas aunque después de mucho trabajo y rehabilitación pudo volver a bailar. Hoy, repasamos su vida tanto personal como profesional. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

