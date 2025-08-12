Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Chiqui Martí, la bailarina erótica más famosa de España

A principios de los años noventa los bailes sensuales de Chiqui Martí en un barra revolucionaron lo que hasta entonces estábamos acostumbrados a ver en televisión.

La bailarina llegó incluso a actuar en el cabaret El Molino, el más reputado de Barcelona y es allí donde descubre y se enamora del streap tease… inspirada por Yolanda Ramos.

Un accidente con las telas con las que ensayaba le dejó en silla de ruedas aunque después de mucho trabajo y rehabilitación pudo volver a bailar. Hoy, repasamos su vida tanto personal como profesional. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!